На фронте с начала суток уже состоялось 41 боевое столкновение. Наибольшую активность российские войска проявляют на Кураховском, Покровском и Краматорском направлениях. В частности на Кураховском направлении по состоянию на 13:00 происходит 7 боев. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

С начала суток российские захватчики наибольшую активность проявляют на Кураховском, Покровском и Краматорском направлениях. Общее количество боевых столкновений увеличилось до 41. Наши воины жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику - говорится в сообщении Генштаба.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям такова:

На Купянском направлении враг пробует навязать инициативу вблизи Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Берестового. Одну атаку украинские воины успешно отбили, еще три боестолкновения - продолжаются. В то же время, оккупанты ударили двумя КАБами по Купянску, еще три управляемые авиационные бомбы российский агрессор запустил по Ивановке.

На Лиманском направлении продолжается бой неподалеку Грековки.

Семь раз с начала суток захватчики атаковали на Краматорском направлении. Украинские защитники успешно отбили пять штурмовых действий противника. Сейчас продолжаются боестолкновения вблизи Нового и Андреевки.

Не оставляет намерения противник продавить нашу оборону на Покровском направлении. Бои продолжаются в районах Новоалександровки, Калинового и Новоселовки Первой. В настоящее время наши защитники отбили здесь шесть вражеских атак, еще две - продолжаются.

Горячо сегодня на Кураховском направлении. С начала суток подразделения Сил обороны отразили на данном участке четыре штурмовых действия врага. Еще семь боестолкновений продолжаются вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки.

На Приднепровском направлении, на левобережье Днепра, агрессор пытался трижды безуспешно атаковать наши позиции вблизи Крынок. В то же время, оккупанты нанесли три удара восемью КАБами в районах населенных пунктов Ольговка, Красный Яр, Николаевка и Берислав.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений.

Еще плюс 980 оккупантов и 17 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага