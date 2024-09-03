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Генштаб про ситуацію на фронті: ворог здійснив 118 атак, найактивніше діє на Курахівському напрямку

Генштаб про ситуацію на фронті: ворог здійснив 118 атак, найактивніше діє на Курахівському напрямку

Київ • УНН

 • 22348 перегляди

російські війська здійснили 118 атак на позиції ЗСУ, найбільше на Курахівському та Покровському напрямках. Тривають бої на різних ділянках фронту, ворог активно застосовує авіацію та артилерію.

На даний час ворог 118 разів атакував позиції Сил оборони, найбільш активно діє на Курахівському та Покровському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу, станом на 16:00, передає УНН.

Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України. На даний час ворог 118 разів атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Курахівському та Покровському напрямках, де провів майже половину від усіх атак 

- йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини – постраждали населені пункти Карповичі, Покровка, Порозок, Дмитрівка, Сопич, Бобилівка, Велика Писарівка та Бояро-Лежачі. Під авіаудари потрапили Есмань, Усок та Юнаківка.

"Відомо, що за сьогодні російська авіація скинула 24 КАБи на територію Курської області рф. Били окупанти по Курщині також з РСЗВ та ствольної артилерії", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи двічі штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. На даний час бій триває.

Чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу Глушківки, Синьківки та Берестового.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Твердохлібове, Дружелюбівка, Новосадове, Греківка, Невське, Торське та Терни. З початку доби на цьому напрямку українські воїни уже відбили вісім з 16 ворожих атак. Бої тривають. Біля Петропавлівки і Борової впали дев’ять ворожих авіабомб.

Тривають бої на Сіверському напрямку, супротивник тричі атакував поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Спірного. Наші оборонці відбили всі атаки.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурмових дії поблизу Андріївки та Часового Яру. Біля останнього три боєзіткнення продовжуються. Ворог активно застосовує авіацію, скинувши на райони населених пунктів Ступочки та Біла Гора чотири КАБи. По Григорівці двічі бив НАРами.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак на даний час добігла семи. Ворог атакує біля населених пунктів Неліпівка та Торецьк. Наші захисники дають гідну відсіч, всі атаки зупинено. Авіація агресора завдала бомбардувань по районах Дачного, Костянтинівки, Диліївки і Торецька.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 31 спробу атакувати наших захисників в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Миролюбівки, Михайлівки та Зеленого Поля. Сили оборони стримуючи ворожий натиск, вже відбили 21 атаку противника, десять боєзіткнень ще тривають. Основні зусилля окупанти прикладають біля Новогродівки і Михайлівки, де зафіксовано 11 та 9 боєзіткнень відповідно.

Набйльше боїв сьогодні на Курахівському напрямку, де загарбниики 37 разів атакували наші підрозділи – найактивніше намагаються просунутися в районах Українська, Костянтинівки і Георгіївки. П’ять боїв ще тривають. 

На Времівському напрямку загарбники вісім разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Вугледара, Водяного та Костянтинівки. Атаки відбито.

На Оріхівському напрямку зазнав удару 20 НАРами район села П’ятихатки. Також окупанти провели п’ять атак біля Роботиного, Малої Токмачки і Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбито одну ворожу атаку. По Миколаївці загарбники випустили 40 некерованих авіаракет.

На інших напрямках, на даний час, ворог активних дій не веде, резюмували у Генштабі.

У Генштабі відбулась закрита нарада за участі Сирського: стали відомі деталі02.09.24, 22:02 • 100439 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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