Генштаб о ситуации на фронте: враг совершил 118 атак, активнее всего действует на Кураховском направлении
Киев • УНН
российские войска совершили 118 атак на позиции ВСУ, больше всего на Кураховском и Покровском направлениях. Продолжаются бои на разных участках фронта, враг активно применяет авиацию и артиллерию.
В настоящее время враг 118 раз атаковал позиции Сил обороны, наиболее активно действует на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба, по состоянию на 16:00, передает УНН.
Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины. В настоящее время враг 118 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Кураховском и Покровском направлениях, где провел почти половину от всех атак
По данным Генштаба, продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины и Черниговщины - пострадали населенные пункты Карповичи, Покровка, Порозок, Дмитровка, Сопич, Бобылевка, Большая Писаревка и Бояро-Лежачи. Под авиаудары попали Эсмань, Усок и Юнаковка.
"Известно, что за сегодня российская авиация сбросила 24 КАБа на территорию Курской области рф. Били оккупанты по Курской области также из РСЗО и ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.
Сегодня на Харьковском направлении российские террористы дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. В настоящее время бой продолжается.
Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы вблизи Глушковки, Синьковки и Берестового.
На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Твердохлебово, Дружелюбовка, Новосадово, Грековка, Невское, Торское и Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отбили восемь из 16 вражеских атак. Бои продолжаются. Возле Петропавловки и Боровой упали девять вражеских авиабомб.
Продолжаются бои на Северском направлении, противник трижды атаковал вблизи Верхнекаменского, Выемки и Спирного. Наши защитники отбили все атаки.
На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурмовых действия вблизи Андреевки и Часового Яра. Возле последнего три боестолкновения продолжаются. Враг активно применяет авиацию, сбросив на районы населенных пунктов Ступочки и Белая Гора четыре КАБа. По Григорьевке дважды бил НАРами.
На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время достигло семи. Враг атакует возле населенных пунктов Нелиповка и Торецк. Наши защитники дают достойный отпор, все атаки остановлены. Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам Дачного, Константиновки, Дилиевки и Торецка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 31 попытку атаковать наших защитников в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Миролюбовки, Михайловки и Зеленого Поля. Силы обороны сдерживая вражеский натиск, уже отбили 21 атаку противника, десять боестолкновений еще продолжаются. Основные усилия оккупанты прикладывают возле Новогродовки и Михайловки, где зафиксировано 11 и 9 боестолкновений соответственно.
Больше всего боев сегодня на Кураховском направлении, где захватчики 37 раз атаковали наши подразделения - активнее всего пытаются продвинуться в районах Украинской, Константиновки и Георгиевки. Пять боев еще продолжаются.
На Времовском направлении захватчики восемь раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Угледара, Водяного и Константиновки. Атаки отбиты.
На Ореховском направлении подвергся удару 20 НАРами район села Пятихатки. Также оккупанты провели пять атак возле Роботино, Малой Токмачки и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении отбита одна вражеская атака. По Николаевке захватчики выпустили 40 неуправляемых авиаракет.
На других направлениях, в настоящее время, враг активных действий не ведет, резюмировали в Генштабе.
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