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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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БМ-27 «Ураган»

Генштаб: на передовій відбулося 104 боєзіткнення. Ворог збільшив активність на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 32185 перегляди

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу на фронті відбулося 104 бойових зіткнення, при цьому противник значно активізувався на Покровському напрямку.

Генштаб: на передовій відбулося 104 боєзіткнення. Ворог збільшив активність на Покровському напрямку

На фронті відбулося 104 бойових зіткнення. Ворог значно наростив зусилля на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

російські загарбники завдали по території України два ракетних із застосуванням трьох ракет та 38 авіаційних ударів із застосуванням 53 КАБів, задіяли 428 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив майже 2500 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин

- Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на напрямках

На Харківському: росіяни 5 разів атакували в районі Вовчанська. ЗСУ відбили 3 штурми. Проте нині тривають ще 2 боєзіткнення.

На Куп’янському: ворог здійснив 4 спроби відтіснити ЗСУ в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та Берестове. Захисники відбили 2 ворожі атаки, але зараз тривають бойові зіткнення біля Синьківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському: загарбники 10 разів намагалися просунутися в районах Греківки, Дружелюбівки, Макіївки та Невського. Чотири  атаки українськими захисниками відбито. Тривають бої поблизу Дружелюбівки та Невського.

На Сіверському: Сили оборони відбили 9 штурмів терористів у районі Верхньокам’янського та Роздолівки.

На Краматорському: Українські військові відбили 3 атаки агресорів поблизу Іванівського та Андріївки.

На Покровському: ворог значно наростив зусилля. Кількість бойових зіткнень зросла до 40. Загарбники намагалися вклинитися в бойові порядки захисників України поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Калинового, Сокола, Новоселівки Першої та Уманського. ЗСУ відбили 32 ворожі атаки. Але ще тривають 8 бойових зіткнень.

На Курахівському: тут відбулося 10 боєзіткнень. Українські воїни відбили 4 ворожі атаки в районах Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Проте напруженою залишається ситуація в районі Красногорівки, де тривають бої. 

На Времівському: у межах дня війська терористів здійснили 11 спроб потіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій поблизу Водяного, Урожайного та Старомайорського. ЗСУ відбили 10 штурмів, однак триває бій в районі Водяного.

На Оріхівському та Придніпровському: сім штурмових дій  ворога успіху не мали.

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 88: на Покровському напрямку ворог атакував 36 разів - Генштаб16.06.24, 20:35 • 33045 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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