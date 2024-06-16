ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия похитила 20 тысяч украинских детей - Президент

россия похитила 20 тысяч украинских детей - Президент

  •  88710 просмотра
Задача Украины сейчас не дать возможности успеха в наступательных действиях рф - Зеленский

Задача Украины сейчас не дать возможности успеха в наступательных действиях рф - Зеленский

  •  76695 просмотра
Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

  •  48594 просмотра
Нацист путин пришел нас уничтожить, у него это "идея-фикс" - Зеленский

Нацист путин пришел нас уничтожить, у него это "идея-фикс" - Зеленский

  •  67068 просмотра
Украина работает над усилением пакетов военной помощи - Зеленский

Украина работает над усилением пакетов военной помощи - Зеленский

  •  58171 просмотра
публикации
Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

14 июня 2024, 12:58  •  206530 просмотра
В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

14 июня 2024, 08:51  •  230063 просмотра
Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

14 июня 2024, 07:07  •  247375 просмотра
"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
Эксклюзив

13 июня 2024, 11:25  •  295925 просмотра
«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

13 июня 2024, 10:18  •  280122 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Голландец построил бизнес и обеспечивает рф-потребителей западными товарами, в частности Nike и Lego, которые покинули Россию

Голландец построил бизнес и обеспечивает рф-потребителей западными товарами, в частности Nike и Lego, которые покинули Россию

  •  34647 просмотра
16 июня: День отца в Украине, Всемирный день морских черепах, Всемирный день морских черепах

16 июня: День отца в Украине, Всемирный день морских черепах, Всемирный день морских черепах

  •  52666 просмотра
Спасенного из-под обстрелов капибара Тоху пролечили и выпустили в открытый вольер столичного зоопарка

Спасенного из-под обстрелов капибара Тоху пролечили и выпустили в открытый вольер столичного зоопарка

15 июня 2024, 11:46  •  84047 просмотра
Всемирный день ветра, Международный день серфинга, День жонглирования. Что еще можно отметить 15 июня

Всемирный день ветра, Международный день серфинга, День жонглирования. Что еще можно отметить 15 июня

15 июня 2024, 03:09  •  99222 просмотра
5 детективов, которые держат в напряжении до последнего кадра: что посмотреть в выходные

5 детективов, которые держат в напряжении до последнего кадра: что посмотреть в выходные

14 июня 2024, 21:13  •  93525 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainaУкраина
kramatorskКраматорск
kharkivХарьков
Опубликован полный итоговый документ Глобального саммита мира
  •  81443 просмотра

Опубликован полный итоговый документ Глобального саммита мира

Эксклюзив
Эмоционально насыщенная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-23 июня
  •  102477 просмотра

Эмоционально насыщенная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-23 июня

Эксклюзив
Преступные действия продолжаются: детектив БЭБ на суде рассказал, что серый экспорт из "Олимпекса" до сих пор продолжается
14 июня 2024, 12:13  •  165894 просмотра

Преступные действия продолжаются: детектив БЭБ на суде рассказал, что серый экспорт из "Олимпекса" до сих пор продолжается

Эксклюзив
Если вину Гетманцева докажут, ему может грозить уголовное наказание - юрист
14 июня 2024, 10:07  •  178675 просмотра

Если вину Гетманцева докажут, ему может грозить уголовное наказание - юрист

Эксклюзив
Юрист рассказал, что происходит с физическими и юридическими лицами после введения санкций в отношении них
14 июня 2024, 10:00  •  174370 просмотра

Юрист рассказал, что происходит с физическими и юридическими лицами после введения санкций в отношении них

Эксклюзив
Теневая экономика Украины может занимать до 60% ВВП - эксперт
14 июня 2024, 08:25  •  144577 просмотра

Теневая экономика Украины может занимать до 60% ВВП - эксперт

Эксклюзив
В Укртрансбезопасности признали неудовлетворительное состояние дороги, по которой "скорая" едва доставила пожилую пациентку в больницу
14 июня 2024, 08:03  •  101434 просмотра

В Укртрансбезопасности признали неудовлетворительное состояние дороги, по которой "скорая" едва доставила пожилую пациентку в больницу

Эксклюзив
В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро
14 июня 2024, 07:38  •  96722 просмотра

В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ: покупать битые авто из США на аукционах - это всегда риск
14 июня 2024, 07:38  •  60387 просмотра

Эксперты КНИИСЭ: покупать битые авто из США на аукционах - это всегда риск

Эксклюзив
В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"
13 июня 2024, 11:29  •  122702 просмотра

В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"

Популярные

Украина работает над усилением пакетов военной помощи - Зеленский

Украина работает над усилением пакетов военной помощи - Зеленский

  •  58171 просмотра
Нацист путин пришел нас уничтожить, у него это "идея-фикс" - Зеленский

Нацист путин пришел нас уничтожить, у него это "идея-фикс" - Зеленский

  •  67068 просмотра
Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

  •  48594 просмотра
Задача Украины сейчас не дать возможности успеха в наступательных действиях рф - Зеленский

Задача Украины сейчас не дать возможности успеха в наступательных действиях рф - Зеленский

  •  76695 просмотра
россия похитила 20 тысяч украинских детей - Президент

россия похитила 20 тысяч украинских детей - Президент

  •  88710 просмотра

Публикации

Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

14 июня 2024, 12:58  •  206530 просмотра
В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

14 июня 2024, 08:51  •  230063 просмотра
Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

14 июня 2024, 07:07  •  247375 просмотра
"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
Эксклюзив

13 июня 2024, 11:25  •  295925 просмотра
«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

13 июня 2024, 10:18  •  280122 просмотра
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...