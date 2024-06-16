На фронте произошло 104 боевых столкновения. Враг значительно нарастил усилия на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных с применением трех ракет и 38 авиационных ударов с применением 53 КАБов, задействовали 428 дронов-камикадзе. Также враг совершил почти 2500 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: россияне 5 раз атаковали в районе Волчанска. ВСУ отбили 3 штурма. Однако сейчас продолжаются еще 2 боестолкновения.

На Купянском: враг совершил 4 попытки оттеснить ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и Берестовое. Защитники отбили 2 вражеские атаки, но сейчас продолжаются боевые столкновения у Синьковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском: захватчики 10 раз пытались продвинуться в районах Грековки, Дружелюбовки, Макеевки и Невского. Четыре атаки украинскими защитниками отбиты. Продолжаются бои вблизи Дружелюбовки и Невского.

На Северском: Силы обороны отбили 9 штурмов террористов в районе Верхнекаменского и Раздоловки.

На Краматорском: Украинские военные отбили 3 атаки агрессоров вблизи Ивановского и Андреевки.

[На Покровском: враг значительно нарастил усилия. Количество боевых столкновений возросло до 40. Захватчики пытались вклиниться в боевые порядки защитников Украины вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Калинового, Сокола, Новоселовки Первой и Уманского. ВСУ отбили 32 вражеские атаки. Но еще продолжаются 8 боевых столкновений.

На Кураховском: здесь произошло 10 боестолкновений. Украинские воины отбили 4 вражеские атаки в районах Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки. Однако напряженной остается ситуация в районе Красногоровки, где продолжаются бои.

На Времовском: в пределах дня войска террористов совершили 11 попыток потеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций вблизи Водяного, Урожайного и Старомайорского. ВСУ отбили 10 штурмов, однако продолжается бой в районе Водяного.

На Ореховском и Приднепровском: семь штурмовых действий врага успеха не имели.

Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 88: на Покровском направлении враг атаковал 36 раз - Генштаб