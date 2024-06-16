Киев • УНН
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки на фронте произошло 104 боевых столкновения, при этом противник значительно активизировался на Покровском направлении.
На фронте произошло 104 боевых столкновения. Враг значительно нарастил усилия на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных с применением трех ракет и 38 авиационных ударов с применением 53 КАБов, задействовали 428 дронов-камикадзе. Также враг совершил почти 2500 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин
Ситуация на направлениях
На Харьковском: россияне 5 раз атаковали в районе Волчанска. ВСУ отбили 3 штурма. Однако сейчас продолжаются еще 2 боестолкновения.
На Купянском: враг совершил 4 попытки оттеснить ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и Берестовое. Защитники отбили 2 вражеские атаки, но сейчас продолжаются боевые столкновения у Синьковки и Степной Новоселовки.
На Лиманском: захватчики 10 раз пытались продвинуться в районах Грековки, Дружелюбовки, Макеевки и Невского. Четыре атаки украинскими защитниками отбиты. Продолжаются бои вблизи Дружелюбовки и Невского.
На Северском: Силы обороны отбили 9 штурмов террористов в районе Верхнекаменского и Раздоловки.
На Краматорском: Украинские военные отбили 3 атаки агрессоров вблизи Ивановского и Андреевки.
[На Покровском: враг значительно нарастил усилия. Количество боевых столкновений возросло до 40. Захватчики пытались вклиниться в боевые порядки защитников Украины вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Калинового, Сокола, Новоселовки Первой и Уманского. ВСУ отбили 32 вражеские атаки. Но еще продолжаются 8 боевых столкновений.
На Кураховском: здесь произошло 10 боестолкновений. Украинские воины отбили 4 вражеские атаки в районах Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки. Однако напряженной остается ситуация в районе Красногоровки, где продолжаются бои.
На Времовском: в пределах дня войска террористов совершили 11 попыток потеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций вблизи Водяного, Урожайного и Старомайорского. ВСУ отбили 10 штурмов, однако продолжается бой в районе Водяного.
На Ореховском и Приднепровском: семь штурмовых действий врага успеха не имели.
Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 88: на Покровском направлении враг атаковал 36 раз - Генштаб16 июня 2024, 17:35 • 25101 просмотр