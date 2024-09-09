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Генштаб: 164 бої за добу, найбільше - на Покровському напрямку

Генштаб: 164 бої за добу, найбільше - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 21444 перегляди

На фронті відбулося 164 бойових зіткнення, з них 39 - на Покровському напрямку. Ворог завдав 73 авіаудари та здійснив 4770 обстрілів, ЗСУ відбили численні атаки на різних ділянках фронту.

На фронті минулої доби сталося 164 бої, найбільше з них - майже чверть - на Покровському напрямку, також ворог активно діяв на Курахівському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 9 вересня, пише УНН.

Протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 73 авіаційних удари (задіяв, зокрема, 94 КАБ), здійснив 4770 обстрілів, понад 190 з них - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони, як вказано, завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили дві артилерійські системи та один засіб ППО російських загарбників.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, така:

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська, Тихого та Стариці.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень становила 15. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Лозової, Стельмахівки, М’ясожарівки та в напрямку Глушківки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 12 штурмів окупантів в районах населених пунктів Невське, Новосадове, Торське, Діброва та Чернещина.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 10 атак біля Спірного, Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського. Біля останнього ворог провів чотири із зазначених вище атак.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили десять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Андріївки, Майського, Часового Яру, Білої Гори, Предтечиного та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 24 атаки. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк, Торецьк і Неліпівка. Окрім того, штурмував поблизу Дружби.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового, Маринівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Долинівки, Українська, Георгіївки та Костянтинівки. Загалом загарбники 30 разів намагалися прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

На Времівському напрямку окупанти здійснили чотири атаки наших позицій у напрямку Водяного. Противник успіху не мав.

На Оріхівському напрямку відбулося два безуспішних для ворога бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки та Роботиного.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, активізував діяльність авіації - території рф здійснював удари по районах Ямполя, Берези, Бачівська, Княжичів, Кіндратівки, Первомайського, Олиного, Сум, Миколаївки, Семенівки, Карповичів, Углів та низки інших прикордонних населених пунктів.

"Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж усієї лінії фронту та у тилу", - наголосили у Генштабі.

ЗСУ: За добу ліквідовано 1150 російських військових09.09.24, 07:20 • 32943 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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