Генштаб: 164 боя за сутки, больше всего - на Покровском направлении

На фронте за прошедшие сутки произошло 164 боя, больше всего из них - почти четверть - на Покровском направлении, также враг активно действовал на Кураховском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 9 сентября, пишет УНН.

За прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения - сообщили в Генштабе

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 73 авиационных удара (задействовал, в частности, 94 КАБ), совершил 4770 обстрелов, более 190 из них - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как указано, нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили две артиллерийские системы и одно средство ПВО российских захватчиков.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, такова:

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло пять боевых столкновений в районе Волчанска, Тихого и Старицы.

На Купянском направлении количество боестолкновений составило 15. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Стельмаховки, Мясожаровки и в направлении Глушковки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 12 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Новосадово, Торское, Диброва и Чернещина.

На Северском направлении Силы обороны отбили 10 атак возле Спирного, Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского. У последнего враг провел четыре из указанных выше атак.

На Краматорском направлении украинские воины остановили десять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Андреевки, Травневого, Часового Яра, Белой Горы, Предтечино и Клищеевки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 24 атаки. Усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Пивничное, Зализное и Нью-Йорк, Торецк и Нелиповка. Кроме того, штурмовал вблизи Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники отбили 39 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Долиновки, Украинска, Георгиевки и Константиновки. В общем захватчики 30 раз пытались прорвать оборону наших войск на этом направлении.

На Времовском направлении оккупанты совершили четыре атаки наших позиций в направлении Водяного. Противник успеха не имел.

На Ореховском направлении состоялось два безуспешных для врага боевых столкновения неподалеку Малой Токмачки и Работино.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, активизировал деятельность авиации - территории рф осуществлял удары по районам Ямполя, Березы, Бачевска, Княжичей, Кондратовки, Первомайского, Олиного, Сум, Николаевки, Семеновки, Карповичей, Углов и ряда других приграничных населенных пунктов.

"Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу", - отметили в Генштабе.

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