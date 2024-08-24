Генштаб: 119 бойових зіткнень на фронті, найгарячіше на Покровському напрямку
Київ • УНН
За добу відбулося 119 бойових зіткнень, з них 45 на Покровському напрямку. Росія завдала 2 ракетних удари, 71 авіаудар та використала 506 дронів-камікадзе для атак на українські позиції.
Протягом останньої доби на фронті в Україні відбулося 119 бойових зіткнень, а ситуація на Покровському напрямку залишається найгарячішою. Тут зафіксовано 45 боїв у районах семи населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.
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Російські війська завдали два удари по території України, випустивши 10 ракет. Ворог також здійснив 71 авіаудар, скинувши 95 керованих авіаційних бомб (КАБ), та використав 506 дронів-камікадзе для атак. Окрім того, зафіксовано понад 3100 обстрілів українських позицій і населених пунктів.
Оперативна ситуація на фронті:
- Покровський напрямок: Найінтенсивніші бойові дії зафіксовані в районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Калинове та Птиче. Українські війська відбили 41 атаку, ще 4 бої тривають. За сьогодні було знешкоджено 288 окупантів, з яких 121 загинув. Знищено також кілька одиниць російської техніки, включаючи бойову машину піхоти, самохідну артилерійську установку та міномет.
- Харківський напрямок: Два боєзіткнення неподалік Глибокого та Вовчанська. Один бій продовжується.
- Куп'янський напрямок: Ворог здійснив 10 атак біля Синьківки, Новоселівки та Стельмахівки. Дев'ять зіткнень завершилися, один бій триває.
- Лиманський напрямок: Зафіксовано 11 боєзіткнень поблизу Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового та Діброви. Дві атаки продовжуються.
- Сіверський напрямок: Чотири штурми в районі Виїмки та Спірного, три з яких були відбиті, один продовжується.
- Краматорський напрямок: Відбулося 16 боїв біля Григорівки, Калинівки, Часового Яру та Ступочок. Три бої тривають.
- Торецький напрямок: Дев'ять зіткнень поблизу Диліївки, Неліпівки та Торецька, один бій триває.
- Курахівський напрямок: Ворог атакував позиції ЗСУ 15 разів, 11 боєзіткнень завершилися, 4 тривають.
- Времівський напрямок: Ворог здійснив три безрезультатні наступальні дії в бік Вугледару, Водяного та Катеринівки.
- Оріхівський напрямок: Безуспішні атаки на оборонні рубежі ЗСУ біля Малої Токмачки та Новоандріївки.
На інших напрямках фронту ситуація залишається без суттєвих змін.
Генштаб: 144 бої на фронті, найбільше на Покровському напрямку, операція на курщині триває23.08.24, 09:19 • 27213 переглядiв