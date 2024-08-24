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Генштаб: 119 бойових зіткнень на фронті, найгарячіше на Покровському напрямку

Генштаб: 119 бойових зіткнень на фронті, найгарячіше на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 87336 перегляди

За добу відбулося 119 бойових зіткнень, з них 45 на Покровському напрямку. Росія завдала 2 ракетних удари, 71 авіаудар та використала 506 дронів-камікадзе для атак на українські позиції.

Протягом останньої доби на фронті в Україні відбулося 119 бойових зіткнень, а ситуація на Покровському напрямку залишається найгарячішою. Тут зафіксовано 45 боїв у районах семи населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН

Деталі

Російські війська завдали два удари по території України, випустивши 10 ракет. Ворог також здійснив 71 авіаудар, скинувши 95 керованих авіаційних бомб (КАБ), та використав 506 дронів-камікадзе для атак. Окрім того, зафіксовано понад 3100 обстрілів українських позицій і населених пунктів.

Оперативна ситуація на фронті:

  • Покровський напрямок: Найінтенсивніші бойові дії зафіксовані в районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Калинове та Птиче. Українські війська відбили 41 атаку, ще 4 бої тривають. За сьогодні було знешкоджено 288 окупантів, з яких 121 загинув. Знищено також кілька одиниць російської техніки, включаючи бойову машину піхоти, самохідну артилерійську установку та міномет.
  • Харківський напрямок: Два боєзіткнення неподалік Глибокого та Вовчанська. Один бій продовжується.
  • Куп'янський напрямок: Ворог здійснив 10 атак біля Синьківки, Новоселівки та Стельмахівки. Дев'ять зіткнень завершилися, один бій триває.
  • Лиманський напрямок: Зафіксовано 11 боєзіткнень поблизу Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового та Діброви. Дві атаки продовжуються.
  • Сіверський напрямок: Чотири штурми в районі Виїмки та Спірного, три з яких були відбиті, один продовжується.
  • Краматорський напрямок: Відбулося 16 боїв біля Григорівки, Калинівки, Часового Яру та Ступочок. Три бої тривають.
  • Торецький напрямок: Дев'ять зіткнень поблизу Диліївки, Неліпівки та Торецька, один бій триває.
  • Курахівський напрямок: Ворог атакував позиції ЗСУ 15 разів, 11 боєзіткнень завершилися, 4 тривають.
  • Времівський напрямок: Ворог здійснив три безрезультатні наступальні дії в бік Вугледару, Водяного та Катеринівки.
  • Оріхівський напрямок: Безуспішні атаки на оборонні рубежі ЗСУ біля Малої Токмачки та Новоандріївки.

На інших напрямках фронту ситуація залишається без суттєвих змін.

Генштаб: 144 бої на фронті, найбільше на Покровському напрямку, операція на курщині триває23.08.24, 09:19 • 27213 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна

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