Генштаб: 144 бої на фронті, найбільше на Покровському напрямку, операція на курщині триває

ukenru
13:46 • 16303 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 29520 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 52484 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 84622 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 139200 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 181374 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 262114 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166112 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141901 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128291 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3.3 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 129942 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 65608 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 99118 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 75819 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 61134 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 16227 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 129942 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 262099 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 198106 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 228133 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 6071 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 19953 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 23590 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 28708 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 38578 перегляди
Актуальне
Генштаб: 144 бої на фронті, найбільше на Покровському напрямку, операція на курщині триває

Генштаб: 144 бої на фронті, найбільше на Покровському напрямку, операція на курщині триває

Київ • УНН

 • 27213 перегляди

За добу відбулося 144 бойових зіткнення, з них 53 на Покровському напрямку. Ворог завдав 67 авіаударів та 4483 обстріли, сили оборони продовжують операцію в Курській області.

На фронті минулої доби сталося 144 бої, понад третина - на Покровському напрямку, Сили оборони продовжують операцію у Курській області, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 23 серпня, пише УНН.

Протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 67 авіаударів, зокрема, скинув 79 КАБів. Крім того, здійснив 4483 обстріли, з них 176 - із реактивних систем залпового вогню.

"Учора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника, п’яти засобах РВіА окупантів, пункту управління та ще одному важливому об’єкту ворога", - зазначили у Генштабі.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками така:

На Харківському напрямку відбулися дві ворожих атаки в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість атак противника за добу добігла п’ятнадцяти. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки. Також агресор п’ять разів атакував у бік Лозової.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 11 штурмів у районах восьми різних населених пунктів. Біля Макіївки і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень, два та три відповідно.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали сім штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів. Концентрували зусилля в районах Іванівського і Часового Яру. Біля останнього діяли за підтримки штурмової авіації - випустили 22 НАРи.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак у районах Неліпівки, Нью-Йорка, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 атаки в районах одинадцяти різних населених пунктів. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Новогродівки, Миколаївки, Птичого та у бік Зеленого Поля.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 20 спроб загарбників просунутись уперед біля Красногорівки, Костянтинівки та Карлівки.

На Времівському напрямку противник здійснив шість атак в бік Вугледара, Роздольного і Урожайного. Також штурмував наші позиції, висуваючись з боку Володимирівки.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог штурмових і наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах Новоандріївки, Новоданилівки, Новодарівки і П’ятихаток.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність.

Триває операція Сил оборони в Курській області.

"Загалом, по всій лінії бойового зіткнення, українські захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога, б’ють по глибоких тилах, порушуючи систему його логістики", - ідеться у зведенні.

Генштаб оновив дані щодо втрат ворога: 1190 військових, 4 танки, 32 ББМ23.08.24, 07:45 • 25409 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$275.10
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,773.88
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,062.99
Ethereum
$2,062.01