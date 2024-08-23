Генштаб: 144 бої на фронті, найбільше на Покровському напрямку, операція на курщині триває

На фронті минулої доби сталося 144 бої, понад третина - на Покровському напрямку, Сили оборони продовжують операцію у Курській області, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 23 серпня, пише УНН.

Протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення - повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 67 авіаударів, зокрема, скинув 79 КАБів. Крім того, здійснив 4483 обстріли, з них 176 - із реактивних систем залпового вогню.

"Учора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника, п’яти засобах РВіА окупантів, пункту управління та ще одному важливому об’єкту ворога", - зазначили у Генштабі.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками така:

На Харківському напрямку відбулися дві ворожих атаки в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість атак противника за добу добігла п’ятнадцяти. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки. Також агресор п’ять разів атакував у бік Лозової.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 11 штурмів у районах восьми різних населених пунктів. Біля Макіївки і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень, два та три відповідно.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали сім штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів. Концентрували зусилля в районах Іванівського і Часового Яру. Біля останнього діяли за підтримки штурмової авіації - випустили 22 НАРи.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак у районах Неліпівки, Нью-Йорка, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 атаки в районах одинадцяти різних населених пунктів. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Новогродівки, Миколаївки, Птичого та у бік Зеленого Поля.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 20 спроб загарбників просунутись уперед біля Красногорівки, Костянтинівки та Карлівки.

На Времівському напрямку противник здійснив шість атак в бік Вугледара, Роздольного і Урожайного. Також штурмував наші позиції, висуваючись з боку Володимирівки.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог штурмових і наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах Новоандріївки, Новоданилівки, Новодарівки і П’ятихаток.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність.

Триває операція Сил оборони в Курській області.

"Загалом, по всій лінії бойового зіткнення, українські захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога, б’ють по глибоких тилах, порушуючи систему його логістики", - ідеться у зведенні.

Генштаб оновив дані щодо втрат ворога: 1190 військових, 4 танки, 32 ББМ