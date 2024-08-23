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Генштаб оновив дані щодо втрат ворога: 1190 військових, 4 танки, 32 ББМ

Генштаб оновив дані щодо втрат ворога: 1190 військових, 4 танки, 32 ББМ

Київ • УНН

 • 25409 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про втрати загарбників за останню добу. Загальні втрати ворога з початку війни: 605330 особового складу, 8533 танки, 16599 ББМ та інша техніка.

Протягом останньої доби сили країни-терориста втратили 1190 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати загарбників за період з 24.02.22 по 23.08.24:

- Особовий склад: 605330 (+1190).

- Танки: 8533 (+4).

- Броньовані бойові машини: 16599 (+32).

- Артилерійські системи: 17307 (+45).

- РСЗВ: 1167 (+1).

- Засоби ППО: 932 (+1).

- Літаки: 367.

- Гелікоптери: 328.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 14025 (+27).

- Крилаті ракети: 2442.

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 23329 (+49).

- Спеціальна техніка: 2910 (+6).

У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі

- Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб: 135 боєзіткнень на фронті, основні атаки були зафіксовані на Покровському напрямку23.08.24, 02:00 • 106584 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна

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