Генштаб оновив дані щодо втрат ворога: 1190 військових, 4 танки, 32 ББМ
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про втрати загарбників за останню добу. Загальні втрати ворога з початку війни: 605330 особового складу, 8533 танки, 16599 ББМ та інша техніка.
Протягом останньої доби сили країни-терориста втратили 1190 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати загарбників за період з 24.02.22 по 23.08.24:
- Особовий склад: 605330 (+1190).
- Танки: 8533 (+4).
- Броньовані бойові машини: 16599 (+32).
- Артилерійські системи: 17307 (+45).
- РСЗВ: 1167 (+1).
- Засоби ППО: 932 (+1).
- Літаки: 367.
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 14025 (+27).
- Крилаті ракети: 2442.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 23329 (+49).
- Спеціальна техніка: 2910 (+6).
У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі
Генштаб: 135 боєзіткнень на фронті, основні атаки були зафіксовані на Покровському напрямку23.08.24, 02:00 • 106584 перегляди