Генштаб обновил данные о потерях врага: 1190 военных, 4 танка, 32 ББМ
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о потерях захватчиков за последние сутки. Общие потери врага с начала войны: 605330 личного состава, 8533 танка, 16599 ББМ и другая техника.
В течение последних суток силы страны-террориста потеряли 1190 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 23.08.24:
- Личный состав: 605330 (+1190).
- Танки: 8533 (+4).
- Бронированные боевые машины: 16599 (+32).
- Артиллерийские системы: 17307 (+45).
- РСЗВ: 1167 (+1).
- Средства ППО: 932 (+1).
- Самолеты: 367.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 14025 (+27).
- Крылатые ракеты: 2442.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 23329 (+49).
- Специальная техника: 2910 (+6).
В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме
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