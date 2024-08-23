Генштаб: 144 боя на фронте, больше всего на Покровском направлении, операция на курщине продолжается

На фронте за прошедшие сутки произошло 144 боя, более трети - на Покровском направлении, Силы обороны продолжают операцию в Курской области, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 23 августа, пишет УНН.

За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 67 авиаударов, в частности, сбросил 79 КАБов. Кроме того, совершил 4483 обстрела, из них 176 - из реактивных систем залпового огня.

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, пяти средствам РВиА оккупантов, пункту управления и еще одному важному объекту врага", - отметили в Генштабе.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении состоялись две вражеских атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество атак противника за сутки достигло пятнадцати. Силы обороны отражали штурмовые действия у Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки. Также агрессор пять раз атаковал в сторону Лозовой.

На Лиманском направлении враг совершил 11 штурмов в районах восьми различных населенных пунктов. Возле Макеевки и Новосадового произошло больше всего боестолкновений, два и три соответственно.

На Северском направлении украинские защитники отражали семь штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Спирного и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз. Концентрировали усилия в районах Ивановского и Часового Яра. Возле последнего действовали при поддержке штурмовой авиации - выпустили 22 НАРа.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 15 атак в районах Нелиповки, Нью-Йорка, Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 атаки в районах одиннадцати различных населенных пунктов. Активнее всего российские оккупанты действовали вблизи Новогродовки, Николаевки, Птичьего и в сторону Зеленого Поля.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 20 попыток захватчиков продвинуться вперед возле Красногоровки, Константиновки и Карловки.

На Времовском направлении противник совершил шесть атак в сторону Угледара, Раздольного и Урожайного. Также штурмовал наши позиции, выдвигаясь со стороны Владимировки.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Враг штурмовых и наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары по районам Новоандреевки, Новоданиловки, Новодаровки и Пятихаток.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие.

Продолжается операция Сил обороны в Курской области.

"В целом, по всей линии боевого соприкосновения, украинские защитники наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага, бьют по глубоким тылам, нарушая систему его логистики", - говорится в сводке.

Генштаб оновив дані щодо втрат ворога: 1190 військових, 4 танки, 32 ББМ