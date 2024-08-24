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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: 119 боевых столкновений на фронте, горячее всего на Покровском направлении

Генштаб: 119 боевых столкновений на фронте, горячее всего на Покровском направлении

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 20:52  •  19461 просмотра

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За сутки произошло 119 боевых столкновений, из них 45 на Покровском направлении. Россия нанесла 2 ракетных удара, 71 авиаудар и использовала 506 дронов-камикадзе для атак на украинские позиции.

В течение последних суток на фронте в Украине произошло 119 боевых столкновений, а ситуация на Покровском направлении остается самой горячей. Здесь зафиксировано 45 боев в районах семи населенных пунктов, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН

Детали

Российские войска нанесли два удара по территории Украины, выпустив 10 ракет. Враг также совершил 71 авиаудар, сбросив 95 управляемых авиационных бомб (КАБ), и использовал 506 дронов-камикадзе для атак. Кроме того, зафиксировано более 3100 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.

Оперативная ситуация на фронте:

  • Покровское направление: Самые интенсивные боевые действия зафиксированы в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка, Калиновое и Птичье. Украинские войска отбили 41 атаку, еще 4 боя продолжаются. За сегодня было обезврежено 288 оккупантов, из которых 121 погиб. Уничтожено также несколько единиц российской техники, включая боевую машину пехоты, самоходную артиллерийскую установку и миномет.
  • Харьковское направление: Два боестолкновения неподалеку от Глубокого и Волчанска. Один бой продолжается.
  • Купянское направление: Враг совершил 10 атак возле Синьковки, Новоселовки и Стельмаховки. Девять столкновений завершились, один бой продолжается.
  • Лиманское направление: Зафиксировано 11 боестолкновений вблизи Дружелюбовки, Макеевки, Новосадового и Дибровы. Две атаки продолжаются.
  • Северское направление: Четыре штурма в районе Выемки и Спирного, три из которых были отбиты, один продолжается.
  • Краматорское направление: Состоялось 16 боев возле Григорьевки, Калиновки, Часового Яра и Ступочек. Три боя продолжаются.
  • Торецкое направление: Девять столкновений вблизи Дилиевки, Нелиповки и Торецка, один бой продолжается.
  • Кураховское направление: Враг атаковал позиции ВСУ 15 раз, 11 боестолкновений завершились, 4 продолжаются.
  • Времовское направление: Враг совершил три безрезультатных наступательных действия в сторону Угледара, Водяного и Катериновки.
  • Ореховское направление: Безуспешные атаки на оборонительные рубежи ВСУ у Малой Токмачки и Новоандреевки.

На других направлениях фронта ситуация остается без существенных изменений.

Генштаб: 144 бої на фронті, найбільше на Покровському напрямку, операція на курщині триває23 августа 2024, 06:19 • 26689 просмотров

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