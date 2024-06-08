Генсек ООН не братиме участі в Глобальному саміті миру
Київ • УНН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш не візьме участі в глобальному саміті миру в Швейцарії 15-16 червня, замість нього ООН буде представлена на відповідному рівні.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш не поїде на Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії 15−16 червня. Про це повідомив його прес-секретар Стефан Дюжаррік, передає УНН.
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У нього запитали, чи буде Гутерреш на Саміті миру, на що він відповів негативно.
Він не поїде, і я думаю, ми сказали, що ООН буде представлена на відповідному рівні
Він також додав, що всі сторони, які займаються організацією саміту, були проінформовані про це.
29 травня в ООН підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії. Однак поки що невідомо, хто представлятиме організацію.
Доповнення
Глобальний саміт миру у Швейцарії на рівні лідерів країн відбудеться 15−16 червня. Станом на 3 червня участь у саміті підтвердили 107 країн, повідомили в Офісі президента.
Макрон візьме участь у Саміті миру у Швейцарії05.06.24, 20:37 • 42596 переглядiв