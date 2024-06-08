Генсек ООН не будет участвовать в Глобальном саммите мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не поедет на Глобальный саммит мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. Об этом сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, передает УНН.

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У него спросили, Будет ли Гутерреш на саммите мира, на что он ответил отрицательно.

Он не поедет, и я думаю, мы сказали, что ООН будет представлена на соответствующем уровне отметил спикер генсека

Он также добавил, что все стороны, которые занимаются организацией саммита, были проинформированы об этом.

29 мая в ООН подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии. Однако пока неизвестно, кто будет представлять организацию.

Дополнение

Глобальный саммит мира в Швейцарии на уровне лидеров стран состоится 15-16 июня. По состоянию на 3 июня участие в саммите подтвердили 107 стран, сообщили в офисе президента.

Макрон примет участие в саммите мира в Швейцарии