Генерал-майор СБУ Сергій Дука вийшов із СІЗО
Київ • УНН
Генерал-майор СБУ Сергій Дука вийшов із СІЗО. Подробиці події наразі уточнюються.
Генерал-майор Служби безпеки України Сергій Дука вийшов з СІЗО, передає УНН.
Я дуже вдячний своїм побратимам та співробітникам Служби безпеки України за те, що допомогли внеси безпідставну, необґрунтовану заставу, на яку в мене та моєї родини не було коштів. Я знаю як важко заробляються ці гроші хлопцями і від щирого серця вдячний їм за це
Нагадаємо
4 листопада НАБУ та САП оголосили про викриття ймовірної злочинної організації, учасників якої підозрюють у систематичному наданні неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.
Одним із фігурантів операції "Карфаген" став генерал-майор СБУ Сергій Дука. Йому інкримінують участь у злочинній організації. Сам генерал свою провину заперечує.
Раніше адвокат Юрій Сухов опублікував відкритий лист Сергія Дуки із СІЗО. У зверненні генерал заявив, що присвятив службі Україні 26 років, значну частину яких займався організацією та проведенням спеціальних операцій.
Крім того, Дука пояснив, що його контакти з особами з кримінального середовища були пов’язані з виконанням оперативних завдань, а не участю у злочинній організації. Генерал також зазначив, що вбачає у діях окремих представників антикорупційних органів спробу зведення особистих рахунків. Він закликає оцінювати його діяльність на підставі доказів, а не гучних заголовків.
У листі генерал окремо подякував тим, хто долучився до збору застави.
"Я дякую побратимам за підтримку. Дякую кожному, хто долучився до збору коштів на абсурдну заставу. Я доведу свою невинуватість. Захищатиму свою честь", – написав Дука.
За генерал-майора внесли заставу в повному обсязі. Йдеться про 65 мільйонів гривень. Напередодні військові записали відеозвернення на підтримку Дуки
Підтримку Сергію Дуці висловили й співробітники СБУ, які захищають незалежність України на фронті. Вони записали відеозвернення до генерала, в якому повідомили, що долучилися до збору коштів на заставу безпосередньо з передової.