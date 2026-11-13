Генерал-майор СБУ Сергій Дука вийшов із СІЗО

Генерал-майор Служби безпеки України Сергій Дука вийшов з СІЗО, передає УНН.

Я дуже вдячний своїм побратимам та співробітникам Служби безпеки України за те, що допомогли внеси безпідставну, необґрунтовану заставу, на яку в мене та моєї родини не було коштів. Я знаю як важко заробляються ці гроші хлопцями і від щирого серця вдячний їм за це