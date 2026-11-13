Генерал-майор СБУ Сергей Дука вышел из СИЗО
Киев • УНН
Генерал-майор СБУ Сергей Дука вышел из СИЗО. Подробности события в настоящее время уточняются.
Генерал-майор Службы безопасности Украины Сергей Дука вышел из СИЗО, передает УНН.
Я очень благодарен своим побратимам и сотрудникам Службы безопасности Украины за то, что помогли внести безосновательный, необоснованный залог, на который у меня и моей семьи не было средств. Я знаю, как тяжело ребята зарабатывают эти деньги, и от всего сердца благодарен им за это
Напомним
4 ноября НАБУ и САП объявили о разоблачении предположительной преступной организации, участников которой подозревают в систематическом предоставлении неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.
Одним из фигурантов операции "Карфаген" стал генерал-майор СБУ Сергей Дука. Ему инкриминируют участие в преступной организации. Сам генерал свою вину отрицает.
Ранее адвокат Юрий Сухов опубликовал открытое письмо Сергея Дуки из СИЗО. В обращении генерал заявил, что посвятил службе Украине 26 лет, значительную часть которых занимался организацией и проведением специальных операций.
Кроме того, Дука объяснил, что его контакты с лицами из криминальной среды были связаны с выполнением оперативных задач, а не с участием в преступной организации. Генерал также отметил, что усматривает в действиях отдельных представителей антикоррупционных органов попытку сведения личных счетов. Он призывает оценивать его деятельность на основании доказательств, а не громких заголовков.
В письме генерал отдельно поблагодарил тех, кто присоединился к сбору залога.
"Я благодарю побратимов за поддержку. Благодарю каждого, кто присоединился к сбору средств на абсурдный залог. Я докажу свою невиновность. Буду защищать свою честь", – написал Дука.
За генерал-майора внесли залог в полном объеме. Речь идет о 65 миллионах гривен. Накануне военные записали видеообращение в поддержку Дуки
Поддержку Сергею Дуке выразили и сотрудники СБУ, которые защищают независимость Украины на фронте. Они записали видеообращение к генералу, в котором сообщили, что присоединились к сбору средств на залог непосредственно с передовой.