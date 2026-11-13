Генерал-майор СБУ Сергей Дука вышел из СИЗО

Генерал-майор Службы безопасности Украины Сергей Дука вышел из СИЗО, передает УНН.

Я очень благодарен своим побратимам и сотрудникам Службы безопасности Украины за то, что помогли внести безосновательный, необоснованный залог, на который у меня и моей семьи не было средств. Я знаю, как тяжело ребята зарабатывают эти деньги, и от всего сердца благодарен им за это