Heineken іде з росії, продавши бізнес за 1 євро
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Нідерландська пивоварна компанія Heineken заявила у п'ятницю, що завершила вихід із росії, продавши там свої підприємства російській Arnest Group за символічний один євро, пише УНН.
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"Heineken оголошує про завершення угоди з продажу своїх активів у росії компанії Arnest Group. Угода отримала всі необхідні схвалення і завершує процес виходу Heineken з росії, розпочатий у березні 2022 року, що спричинить очікуваний загальний сукупний збиток обсягом 300 млн євро", - ідеться у повідомленні.
"Ціна покупки бізнесу Heineken у росії становить 1 євро за 100% акцій", - вказали у компанії.
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"Ми завершили свій вихід з росії. Останні події демонструють серйозні проблеми, з якими стикаються великі виробничі компанії, виходячи з росії. Хоча ця угода зайняла набагато більше часу, ніж ми сподівалися, ця угода забезпечує засоби для існування наших співробітників і дозволяє нам відповідально залишити країну", - прокоментував генеральний директор і голова правління Heineken Дольф ван ден Брінк.
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28 березня 2022 року у Heineken заявили, що залишають росію, пояснюючи, що бізнес "вже нежиттєздатний".
У липні цього року CNN повідомило, що понад тисяча великих компаній зобов'язалися піти з ринку росії після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого минулого року, проте деяких гігантів ринку звинувачують у порушенні своїх обіцянок. Серед них такі відомі компанії, як Heineken, Unilever, Philip Morris та виробник Oreo Mondelez.