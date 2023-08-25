Heineken уходит из россии, продав бизнес за 1 евро

Детали

"Heineken объявляет о завершении сделки по продаже своих активов в россии компании Arnest Group. Сделка получила все необходимые одобрения и завершает процесс выхода Heineken из россии, начатый в марте 2022 года, что повлечет ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 млн евро", - говорится в сообщении.

"Цена покупки бизнеса Heineken в россии составляет 1 евро за 100% акций", - указали в компании.

Цитата

"Мы завершили свой выход из россии. Последние события демонстрируют серьезные проблемы, с которыми сталкиваются крупные производственные компании, выходя из россии. Хотя эта сделка заняла гораздо больше времени, чем мы надеялись, эта сделка обеспечивает средства к существованию наших сотрудников и позволяет нам ответственно покинуть страну", - прокомментировал генеральный директор и глава правления Heineken Дольф ван ден Бринк.

Дополнение

28 марта 2022 года в Heineken заявили, что покидают россию, объясняя, что бизнес "уже нежизнеспособен".

В июле этого года CNN сообщило, что более тысячи крупных компаний обязались уйти с рынка россии после начала полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля прошлого года, однако некоторых гигантов рынка обвиняют в нарушении своих обещаний. Среди них такие известные компании, как Heineken, Unilever, Philip Morris и производитель Oreo Mondelez.