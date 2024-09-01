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Гарріс критикує Трампа за політизацію візиту на Арлінгтонське кладовище

Гарріс критикує Трампа за політизацію візиту на Арлінгтонське кладовище

Київ • УНН

 • 110162 перегляди

Віцепрезидентка США Камала Гарріс засудила візит Дональда Трампа на Арлінгтонське кладовище як неповагу. Трамп використав відвідини для передвиборчого відео, що викликало критику ветеранів та родин загиблих.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс розкритикувала республіканського суперника Дональда Трампа через його візит на Арлінгтонське національне кладовище, який пізніше був використаний у передвиборчому відео. Про це пише Reuters, передає УНН

Деталі 

"Це священне місце, де ми вшановуємо американських героїв, які зробили найвищу жертву заради цієї нації. Це не місце для політики", — написала Гарріс у дописі в соцмережі X.

Гарріс висловила свою позицію через п’ять днів після того, як Трамп взяв участь у церемонії покладання вінка в понеділок на честь 13 військовослужбовців, загиблих під час виведення військ США з Афганістану у 2021 році. Він також відвідав Секцію 60 кладовища, яка вважається священною землею. Федеральне законодавство та політика Пентагону забороняють політичну діяльність у цій секції, однак кампанія Трампа опублікувала відео з кладовища у TikTok.

Візит Трампа викликав критику з боку деяких ветеранів і родичів загиблих військових. Американська армія у п’ятницю захистила співробітницю кладовища, яка була відсторонена у Секції 60, заявивши, що вона діяла професійно.

"Будьмо чесними: колишній президент проявив неповагу до священної землі заради політичного трюку", — написала Гарріс.

Під час виступу в Пенсільванії у п’ятницю Трамп заявив, що сім’ї загиблих в Афганістані військовослужбовців попросили його відвідати Арлінгтонське національне кладовище. За його словами, сім’ї попросили зробити фотографії на могилах, і він погодився.

У суботу Трамп опублікував на своїй платформі Truth Social відео, де родичі семи з 13 загиблих в Афганістані захищали його дії на кладовищі. Багато з них звернулися до Гарріс з питаннями, чому вона не висловила свої співчуття.

Кандидат на пост віцепрезидента від Трампа Джей Ді Ванс і прессекретарка Каролін Левітт також відповіли на допис Гарріс, посилаючись на виведення військ з Афганістану та звинувативши її в байдужості до загиблих військовослужбовців.

Трамп використав третю річницю виведення військ з Афганістану для того, щоб звинуватити віцепрезидентку Гарріс у хаотичному виведенні під час президентства Джо Байдена.

Камала Гарріс стала кандидатом від демократів на виборах 5 листопада після того, як Байден оголосив про свій вихід з гонки у липні. Відповідь Гарріс на візит Трампа може дати підказку, як вона буде обговорювати цю тему під час їхніх дебатів 10 вересня.

"Це не вперше від Трампа. Це людина, яка назвала наших загиблих військовослужбовців "програвшими" та "лузерами" і зневажала лауреатів Медалі Пошани", — додала Гарріс.

Залишається неясним, чи вплинуть ці події на голосування ветеранів. За даними Pew Research Center, у квітневому звіті було зазначено, що ветерани військової служби віддають перевагу Республіканській партії.

Трамп і Гарріс сперечаються про правила дебатів27.08.24, 08:47 • 12449 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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