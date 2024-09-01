Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

Вице-президент США Камала Харрис раскритиковала республиканского соперника Дональда Трампа из-за его визита на Арлингтонское национальное кладбище, который позже был использован в предвыборном видео. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

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«Это священное место, где мы чтим американских героев, которые принесли наивысшую жертву ради этой нации. Это не место для политики», - написала Харрис в заметке в соцсети X.

Харрис выразила свою позицию через пять дней после того, как Трамп принял участие в церемонии возложения венка в понедельник в честь 13 военнослужащих, погибших во время вывода войск США из Афганистана в 2021 году. Он также посетил Секцию 60 кладбища, которая считается священной землей. Федеральное законодательство и политика Пентагона запрещают политическую деятельность в этой секции, однако кампания Трампа опубликовала видео с кладбища в TikTok.

Визит Трампа вызвал критику со стороны некоторых ветеранов и родственников погибших военных. Американская армия в пятницу защитила сотрудницу кладбища, которая была отстранена в Секции 60, заявив, что она действовала профессионально.

«Будем честными: бывший президент проявил неуважение к священной земле ради политического трюка», - написала Харрис.

Во время выступления в Пенсильвании в пятницу Трамп заявил, что семьи погибших в Афганистане военнослужащих попросили его посетить Арлингтонское национальное кладбище. По его словам, семьи попросили сделать фотографии на могилах, и он согласился.

В субботу Трамп опубликовал на своей платформе Truth Social видео, где родственники семи из 13 погибших в Афганистане защищали его действия на кладбище. Многие из них обратились к Харрис с вопросами, почему она не выразила свои соболезнования.

Кандидат на пост вице-президента от Трампа Джей Ди Ванс и пресс-секретарь Каролин Левитт также ответили на сообщение Харрис, ссылаясь на вывод войск из Афганистана и обвинив ее в равнодушии к погибшим военнослужащим.

Трамп использовал третью годовщину вывода войск из Афганистана для того, чтобы обвинить вице-президента Харрис в хаотичном выводе во время президентства Джо Байдена.

Камала Харрис стала кандидатом от демократов на выборах 5 ноября после того, как Байден объявил о своем выходе из гонки в июле. Ответ Харрис на визит Трампа может дать подсказку, как она будет обсуждать эту тему во время их дебатов 10 сентября.

«Это не впервые от Трампа. Это человек, который назвал наших погибших военнослужащих «проигравшими» и «лузерами» и презирал лауреатов Медали Почета», - добавила Харрис.

Остается неясным, повлияют ли эти события на голосование ветеранов. По данным Pew Research Center, в апрельском отчете было указано, что ветераны военной службы отдают предпочтение Республиканской партии.

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