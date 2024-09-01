Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Российские войска уничтожают город Суджа, но местным помогают украинские военные – ВСУ

Российские войска уничтожают город Суджа, но местным помогают украинские военные – ВСУ

  •  41473 просмотра
Зеленский: дальнобойность украинских Сил обороны - среди первых вопросов в договоренностях с партнерами

Зеленский: дальнобойность украинских Сил обороны - среди первых вопросов в договоренностях с партнерами

  •  49086 просмотра
ВСУ сбили российский беспилотник «Орион» на Курском направлении

ВСУ сбили российский беспилотник «Орион» на Курском направлении

  •  26033 просмотра
Ермак обсудил с американскими экспертами совместное производство оружия

Ермак обсудил с американскими экспертами совместное производство оружия

  •  44986 просмотра
Подоляк: Монголия должна задержать Путина, но вряд ли это сделает

Подоляк: Монголия должна задержать Путина, но вряд ли это сделает

  •  37724 просмотра
публикации
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  136841 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  138458 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  142224 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  147010 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  143922 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

  •  206 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

  •  14949 просмотра
Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

  •  57346 просмотра
День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

31 августа 2024, 03:09  •  70195 просмотра
Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

30 августа 2024, 17:30  •  69495 просмотра
Актуальное
Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

Киев  •  УНН

1 сентября 2024, 03:07  •  755 просмотра

Read in English

Вице-президент США Камала Харрис осудила визит Дональда Трампа на Арлингтонское кладбище как неуважение. Трамп использовал посещение для предвыборного видео, что вызвало критику ветеранов и семей погибших.

Вице-президент США Камала Харрис раскритиковала республиканского соперника Дональда Трампа из-за его визита на Арлингтонское национальное кладбище, который позже был использован в предвыборном видео. Об этом пишет Reuters, передает УНН

Детали 

«Это священное место, где мы чтим американских героев, которые принесли наивысшую жертву ради этой нации. Это не место для политики», - написала Харрис в заметке в соцсети X.

Харрис выразила свою позицию через пять дней после того, как Трамп принял участие в церемонии возложения венка в понедельник в честь 13 военнослужащих, погибших во время вывода войск США из Афганистана в 2021 году. Он также посетил Секцию 60 кладбища, которая считается священной землей. Федеральное законодательство и политика Пентагона запрещают политическую деятельность в этой секции, однако кампания Трампа опубликовала видео с кладбища в TikTok.

Визит Трампа вызвал критику со стороны некоторых ветеранов и родственников погибших военных. Американская армия в пятницу защитила сотрудницу кладбища, которая была отстранена в Секции 60, заявив, что она действовала профессионально.

«Будем честными: бывший президент проявил неуважение к священной земле ради политического трюка», - написала Харрис.

Во время выступления в Пенсильвании в пятницу Трамп заявил, что семьи погибших в Афганистане военнослужащих попросили его посетить Арлингтонское национальное кладбище. По его словам, семьи попросили сделать фотографии на могилах, и он согласился.

В субботу Трамп опубликовал на своей платформе Truth Social видео, где родственники семи из 13 погибших в Афганистане защищали его действия на кладбище. Многие из них обратились к Харрис с вопросами, почему она не выразила свои соболезнования.

Кандидат на пост вице-президента от Трампа Джей Ди Ванс и пресс-секретарь Каролин Левитт также ответили на сообщение Харрис, ссылаясь на вывод войск из Афганистана и обвинив ее в равнодушии к погибшим военнослужащим.

Трамп использовал третью годовщину вывода войск из Афганистана для того, чтобы обвинить вице-президента Харрис в хаотичном выводе во время президентства Джо Байдена.

Камала Харрис стала кандидатом от демократов на выборах 5 ноября после того, как Байден объявил о своем выходе из гонки в июле. Ответ Харрис на визит Трампа может дать подсказку, как она будет обсуждать эту тему во время их дебатов 10 сентября.

«Это не впервые от Трампа. Это человек, который назвал наших погибших военнослужащих «проигравшими» и «лузерами» и презирал лауреатов Медали Почета», - добавила Харрис.

Остается неясным, повлияют ли эти события на голосование ветеранов. По данным Pew Research Center, в апрельском отчете было указано, что ветераны военной службы отдают предпочтение Республиканской партии.

Трамп і Гарріс сперечаються про правила дебатів27 августа 2024, 05:47 • 12023 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаполитикаНовости Мира
Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024
  •  96784 просмотра

Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024
  •  100481 просмотра

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024
30 августа 2024, 16:07  •  115270 просмотра

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины
30 августа 2024, 15:48  •  109204 просмотра

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины

Эксклюзив
Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни
30 августа 2024, 15:32  •  105286 просмотра

Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали
30 августа 2024, 15:07  •  77471 просмотра

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024
30 августа 2024, 11:26  •  74745 просмотра

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт
30 августа 2024, 08:58  •  99862 просмотра

Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

Эксклюзив
Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий
30 августа 2024, 08:35  •  92014 просмотра

Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий

Эксклюзив
Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"
30 августа 2024, 07:08  •  75989 просмотра

Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"

Популярные

Подоляк: Монголия должна задержать Путина, но вряд ли это сделает

Подоляк: Монголия должна задержать Путина, но вряд ли это сделает

  •  37724 просмотра
Ермак обсудил с американскими экспертами совместное производство оружия

Ермак обсудил с американскими экспертами совместное производство оружия

  •  44986 просмотра
ВСУ сбили российский беспилотник «Орион» на Курском направлении

ВСУ сбили российский беспилотник «Орион» на Курском направлении

  •  26033 просмотра
Зеленский: дальнобойность украинских Сил обороны - среди первых вопросов в договоренностях с партнерами

Зеленский: дальнобойность украинских Сил обороны - среди первых вопросов в договоренностях с партнерами

  •  49086 просмотра
Российские войска уничтожают город Суджа, но местным помогают украинские военные – ВСУ

Российские войска уничтожают город Суджа, но местным помогают украинские военные – ВСУ

  •  41473 просмотра

Публикации

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  136841 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  138458 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  142224 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  147010 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  143922 просмотра

Война

Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

  •  769 просмотра
Россия заявляет об отражении атаки десятков беспилотников в 7 регионах

Россия заявляет об отражении атаки десятков беспилотников в 7 регионах

  •  11528 просмотра
Израиль заявляет об обнаружении неизвестных тел в Газе

Израиль заявляет об обнаружении неизвестных тел в Газе

  •  15015 просмотра
Хуситы во второй раз атаковали контейнеровоз Groton в Аденском заливе

Хуситы во второй раз атаковали контейнеровоз Groton в Аденском заливе

  •  11198 просмотра
Украинский дрон «Паляница»: таинственное оружие против российской авиации

Украинский дрон «Паляница»: таинственное оружие против российской авиации

  •  9799 просмотра

политика

Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

  •  769 просмотра
Россия заявляет об отражении атаки десятков беспилотников в 7 регионах

Россия заявляет об отражении атаки десятков беспилотников в 7 регионах

  •  11528 просмотра
Израиль заявляет об обнаружении неизвестных тел в Газе

Израиль заявляет об обнаружении неизвестных тел в Газе

  •  15015 просмотра
РФК-младший судится с избирательной комиссией Северной Каролины

РФК-младший судится с избирательной комиссией Северной Каролины

  •  6733 просмотра
Армия РФ захватила Парасковиевку в Донецкой области - DeepState

Армия РФ захватила Парасковиевку в Донецкой области - DeepState

  •  13338 просмотра

Война

Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

  •  769 просмотра
Россия заявляет об отражении атаки десятков беспилотников в 7 регионах

Россия заявляет об отражении атаки десятков беспилотников в 7 регионах

  •  11528 просмотра
Израиль заявляет об обнаружении неизвестных тел в Газе

Израиль заявляет об обнаружении неизвестных тел в Газе

  •  15015 просмотра
Хуситы во второй раз атаковали контейнеровоз Groton в Аденском заливе

Хуситы во второй раз атаковали контейнеровоз Groton в Аденском заливе

  •  11198 просмотра
Украинский дрон «Паляница»: таинственное оружие против российской авиации

Украинский дрон «Паляница»: таинственное оружие против российской авиации

  •  9799 просмотра

политика

Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

  •  769 просмотра
Россия заявляет об отражении атаки десятков беспилотников в 7 регионах

Россия заявляет об отражении атаки десятков беспилотников в 7 регионах

  •  11528 просмотра
Израиль заявляет об обнаружении неизвестных тел в Газе

Израиль заявляет об обнаружении неизвестных тел в Газе

  •  15015 просмотра
РФК-младший судится с избирательной комиссией Северной Каролины

РФК-младший судится с избирательной комиссией Северной Каролины

  •  6733 просмотра
Армия РФ захватила Парасковиевку в Донецкой области - DeepState

Армия РФ захватила Парасковиевку в Донецкой области - DeepState

  •  13338 просмотра

Новости Бизнеса

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  56393 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  60567 просмотра
30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

29 августа 2024, 07:13  •  84410 просмотра

Экономика

Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

  •  58428 просмотра
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

30 августа 2024, 22:15  •  46152 просмотра
Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

30 августа 2024, 16:41  •  47583 просмотра
В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

30 августа 2024, 16:13  •  41090 просмотра
Завтра графики будут действовать весь день: как будут выключать свет 31 августа

Завтра графики будут действовать весь день: как будут выключать свет 31 августа

30 августа 2024, 15:42  •  39156 просмотра

Киев

Странная воздушная тревога в Киеве предшествовала массированному обстрелу - военный эксперт

Странная воздушная тревога в Киеве предшествовала массированному обстрелу - военный эксперт

  •  13578 просмотра
Погода в Украине 1 сентября: без осадков, до +32°

Погода в Украине 1 сентября: без осадков, до +32°

  •  7990 просмотра
Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве локализовали пожар на крыше пятиэтажки

Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве локализовали пожар на крыше пятиэтажки

  •  25445 просмотра
Площадь пожара на крыше пятиэтажки в Киеве примерно 700 м.кв - КГВА

Площадь пожара на крыше пятиэтажки в Киеве примерно 700 м.кв - КГВА

  •  26450 просмотра
Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве: пострадавших пока нет

Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве: пострадавших пока нет

  •  25872 просмотра