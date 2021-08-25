Агентство цивільного захисту Гаїті повідомило, що кількість жертв землетрусу зросла до 2 207 осіб, а 344 людини все ще вважаються зниклими безвісти.
Гватемалу сколихнув землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. На південний захід від Нуева -Консепсьон, Гватемала, стався землетрус. Про це інформують у Геологічній службі США, передає УНН.
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Землетрус магнітудою 5,6 стався на 99 км на південний захід від Нуева -Консепсьон, Гватемала, о 18:16:44 за київським часом 24 серпня.
Епіцентр, глибина якого складала 10,0 км, спочатку визначався на 13,3965 градусів північної широти та 91,7091 градусі західної довготи.
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