Гватемалу сколихнув землетрус

Деталі

Землетрус магнітудою 5,6 стався на 99 км на південний захід від Нуева -Консепсьон, Гватемала, о 18:16:44 за київським часом 24 серпня.

Епіцентр, глибина якого складала 10,0 км, спочатку визначався на 13,3965 градусів північної широти та 91,7091 градусі західної довготи.

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