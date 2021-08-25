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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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2 марта, 18:35 • 139019 просмотра

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2 марта, 17:53 • 126066 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121736 просмотра

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Гватемалу всколыхнуло землетрясение

Гватемалу всколыхнуло землетрясение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. К юго-западу от Нуэва -Консепсьон, Гватемала, произошло землетрясение. Об этом информируют в Геологической службе США, передает УНН.

Детали

Землетрясение магнитудой 5,6 случилось на 99 км к юго-западу от Нуэва -Консепсьон, Гватемала, в 18:16:44 по московскому времени 24 августа.

Эпицентр, глубина которого составляла 10,0 км, сначала определялся на 13,3965 градусов северной широты и 91,7091 градусе западной долготы.

Напомним

Агентство гражданской защиты Гаити сообщил , что количество жертв землетрясения возросло до 2207 человек, а 344 человека все еще считаются пропавшими без вести.

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