Гвардіола заявив про готовність Зінченка до Манчестерського дербі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Перед центральною баталією 16 туру АПЛ за участі "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед", головний наставник "міщан" повідомив про стан українця Олександра Зінченка, передає УНН з посиланням на Twitter клубу.
За словами іспанського фахівця Зінченко вже готовий до офіційних ігор, але його ігровий час може бути обмежений через фізичний стан.
“Зінченко відновився і готовий грати. Нещодавно він повернувся в загальну групу і може допомогти нам в матчі проти „Манчестер Юнайтед“. Однак я не знаю, скільки хвилин він зможе провести на полі”, — зізнався коуч.
Зауважимо, що гра клубів з Манчестера стартуватиме сьогодні о 19:30.
Як повідомлялося, Зінченко цього тижня провів перше тренування з командою після відновлення від операції на коліні.