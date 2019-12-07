Гвардіола заявив про готовність Зінченка до Манчестерського дербі

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Перед центральною баталією 16 туру АПЛ за участі "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед", головний наставник "міщан" повідомив про стан українця Олександра Зінченка, передає УНН з посиланням на Twitter клубу.

За словами іспанського фахівця Зінченко вже готовий до офіційних ігор, але його ігровий час може бути обмежений через фізичний стан.

“Зінченко відновився і готовий грати. Нещодавно він повернувся в загальну групу і може допомогти нам в матчі проти „Манчестер Юнайтед“. Однак я не знаю, скільки хвилин він зможе провести на полі”, — зізнався коуч.

Зауважимо, що гра клубів з Манчестера стартуватиме сьогодні о 19:30.

Як повідомлялося, Зінченко цього тижня провів перше тренування з командою після відновлення від операції на коліні.

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