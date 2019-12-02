Відновився від травми: Зінченко провів перше тренування з "Манчестер Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. "Манчестер Сіті" отримав підсилення у вигляді повернення до бойової обойми складу українця Олександра Зінченка, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу із Манчестера.
Сказано, що футболіст збірної України приєднався до своїх товаришів по команді на тренуванні на наступний день після нічиєї 2:2 з "Ньюкасл Юнайтед".
Зінченко, який пропустив останні 10 ігор "міщан", брав участь у кожній з тренувальних вправ і був у доброму гуморі після повернення на поле.
Примітно, що український захисник був відсутній з кінця жовтня після операції на коліні.
Додамо, що повернутися на поле в офіційній грі Зінченко матиме шанс вже 4 грудня у 15 турі АПЛ проти "Бернлі".