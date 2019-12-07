Гвардиола заявил о готовности Зинченко к Манчестерскому дерби

По словам испанского специалиста Зинченко уже готов к официальным играм, но его игровое время может быть ограничено из-за физического состояния.

“Зинченко восстановился и готов играть. Недавно он вернулся в общую группу и может помочь нам в матче против „Манчестер Юнайтед“. Однако я не знаю, сколько минут он сможет провести на поле”, — признался коуч.

Заметим, что игра клубов из Манчестера стартует сегодня в 19:30.

Как сообщалось, Зинченко на этой неделе провел первую тренировку с командой после восстановления от операции на колене.