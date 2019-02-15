Губернатор штату Нью-Йорк вважає за потрібне покарати чиновників, що зірвали угоду з Amazon

“Нечисленна група політиків поставила свої вузькі політичні інтереси вище громадських, вище майбутнього економіки штату і вище інтересів більшості його жителів. Хоча опитування громадської думки регулярно демонстрували переважну підтримку появи Amazon в місті на Лонг-Айленді”, — зазначив губернатор в опублікованій заяві.

Він ясно дав зрозуміти, що мова йде про членів верхньої палати законодавчої асамблеї штату. “Сенат штату Нью-Йорк заподіяв величезний збиток. Їх (сенаторів) треба притягти до відповідальності за втрату даного шансу для економіки”, — зазначив Куомо. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, однак, поклав провину за те, що трапилося на керівництво інтернет-гіганта. “Ми дали Amazon шанс стати добрим сусідом і займатися підприємництвом у найвеличнішому у світі місті. Amazon відмахнулася від цієї можливості”, — написав градоначальник в Twitter.

Amazon раніше в четвер оголосила про рішення не будувати новий головний офіс в Нью-Йорку. В якості причини такого демаршу була названа позиція ряду політиків на рівні штату та міста, які заявили, що вони виступають проти присутності компанії і не будуть взаємодіяти з нею в здійсненні проекту.

Як повідомляв УНН, Amazon розкритикував мер Нью-Йорка через відмову робити бізнес в “найвеличнішому місті світу”.