Губернатор штата Нью-Йорк считает нужным наказать чиновников, сорвавших соглашение с Amazon

“Немногочисленная группа политиков поставила свои узкие политические интересы выше общественных, выше будущего экономики штата и выше интересов большинства его жителей. Хотя опросы общественного мнения регулярно демонстрировали подавляющую поддержку появления Amazon в городе на Лонг-Айленде”, — отметил губернатор в опубликованном заявлении.

Он ясно дал понять, что речь идет о членах верхней палаты законодательной ассамблеи штата. “Сенат штата Нью-Йорк причинил огромный ущерб. Их (сенаторов) надо привлечь к ответственности за утрату данного шанса для экономики”, — отметил Куомо. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, однако, возложил вину за случившееся на руководство интернет-гиганта. “Мы дали Amazon шанс стать добрым соседом и заниматься предпринимательством в величайшем на свете городе. Amazon отмахнулась от этой возможности”, — написал градоначальник в Twitter.

Amazon ранее в четверг объявила о решении не строить новый головной офис в Нью-Йорке. В качестве причины такого демарша была названа позиция ряда политиков на уровне штата и города, заявивших, что они выступают против присутствия компании и не будут взаимодействовать с ней в осуществлении проекта.

Как сообщал УНН, Amazon раскритиковал мэр Нью-Йорка из-за отказа делать бизнес в “величайшему городе мира”.