Губернатор Каліфорнії: штат приспустить прапори на честь пілота, який загинув під час навчань в Україні

У ній наголошується, що підполковник Сет “Джетро” Нерінг “віддав життя, служачи штату і державі”. Браун і його дружина “висловили глибокі співчуття його родині та друзям”. У заяві говориться, що губернатор розпорядився приспустити прапори на будівлі законодавчих зборів штату в пам’ять про Нерінга.

Як випливає з документа, Нерінгу було 44 роки, він жив в місті Фресно в центральній частині Каліфорнії. В Україну він прибув “для підтримки міжнародних навчань “Чисте небо — 2018 ”. Нерінг служив у ВПС Національної гвардії США в Каліфорнії.

Представники ВПС Нацгвардії США також поширили заяву з цього приводу. У ньому наголошується, що “США і влада України проводять розслідування, щоб визначити причину катастрофи”. Як випливає з документа, Нерінг загинув, коли здійснював “рутинний ознайомлювальний тренувальний політ”. Нерінг почав служити у ВПС Національної гвардії більше 20 років тому, він літав на винищувачах F-15 і F-16.

Нагадуємо, названо ім’я американського пілота, який загинув у ході навчань “Чисте небо”.