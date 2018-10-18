Губернатор Калифорнии: штат приспустит флаги в честь пилота, погибшего во время учений в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Губернатор штата Калифорния Джерри Браун опубликовал детали о пилоте, который погиб во вторник во время аварии истребителя Су-27 Вооруженных сил Украины в Винницкой области. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Брауна в среду, передает УНН.
В нем отмечается, что подполковник Сет “Джетро” Неринг “отдал жизнь, служа штату и государству”. Браун и его супруга “выразили глубочайшие соболезнования его семье и друзьям”. В заявлении говорится, что губернатор распорядился приспустить флаги на здании законодательного собрания штата в память о Неринге.
Как следует из документа, Нерингу было 44 года, он жил в городе Фресно в центральной части Калифорнии. В Украину он прибыл “для поддержки международных учений “Чистое небо — 2018”. Неринг служил в ВВС Национальной гвардии США в Калифорнии.
Представители ВВС Нацгвардии США также распространили заявление на этот счет. В нем отмечается, что “США и власти Украины проводят расследование, чтобы определить причину катастрофы”. Как следует из документа, Неринг погиб, когда совершал “рутинный ознакомительный тренировочный полет”. Неринг начал служить в ВВС Национальной гвардии более 20 лет назад, он летал на истребителях F-15 и F-16.
Напоминаем, назван имя американского пилота, погибшего в ходе учений “Чистое небо”.