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Гуайдо веде таємні переговори з військовими, щоб повалити президента Венесуели

Гуайдо веде таємні переговори з військовими, щоб повалити президента Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом країни, веде таємні переговори з військовими, цивільними й чиновниками для відсторонення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це політик розповів виданню The Washington Post, передає УНН.

За його словами, це делікатне питання, пов’язане з особистою безпекою людей. “Ми зустрічаємося з ними, але обережно”, — додав Гуайдо. Він також додав, що організатори переговорів намагаються не привертати до них уваги.

Він також заявив, що знаходиться в процесі призначення “іноземних представників”. Держдепартамент оголосив, що прийняв призначення тимчасового повіреного у справах Венесуели в США Карлоса Веккьо, запропонованого Хуаном Гуайдо.

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Гуайдо зазначив, що перед своїм проголошенням він зустрічався з кількома сенаторами США, зокрема, демократами Річардом Дурбіном і Робертом Менендесом, а також республіканцем Марко Рубіо.

Хуан Гуайдо також повідомив, що опозиція готується доставити гуманітарну допомогу до Венесуели.

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Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни. Президент США Дональд Трамп майже одразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела має впродовж восьми днів оголосити вибори. В іншому разі ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.

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Після чого влада Венесуели в неділю висловили жаль у зв’язку з тим, що країни Європейського союзу піддалися тиску з боку США, які не визнають легітимного уряду Боліваріанської Республіки.

Нагадаємо, вчора, 26 січня, військовий аташе Венесуели у Вашингтоні полковник Хосе Луїс Сілва заявив про визнання Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни. Після чого лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо привітав рішення полковника Сільви визнати його президентом.

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