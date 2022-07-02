Грузія звинуватила Україну у "недостойній поведінці" у фіналі матчу ЧС-2023 з баскетболу

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У Грузії висловили незадоволення подібною поведінкою України, вважаючи, що таким чином над ними "знущаються". Хоча під час матчу було видно, як Багатскіс пояснює гравцям збірної України, яким чином можна реалізувати останню атаку і збільшити перевагу над суперником.

Після фінальної сирени українські та грузинські баскетболісти продовжили між собою суперечку. Претензії були й до головного тренера збірної України Айнарса Багатскіса, який після гри не потиснув руку грузинському колезі Іліасу Зуросу.

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"Сумно від того, що сталося, хоча кожен має приймати перемогу та поразку з честю. У цьому випадку мала місце недостойна поведінка від тренера збірної України. Хоча жодних правил не було порушено, є і моральний бік, неписане правило. Коли ти перемагаєш з перевагою, то не береш хвилинну перерву на останніх секундах - перемога гарантована, більше немає потреби у додаткових очках. Це беззаперечна неповага у спорті, ось, як це називається", - сказав президент федерації баскетболу Грузії Віктор Санікідзе, додавши, що розраховує на розгляд цього інциденту Дисциплінарним комітетом ФІБА.

Нагадаємо

Збірна України з баскетболу перемогла Грузію у відборі на ЧС-2023. Матч, що відбувався у Ризі, завершився перемогою українців з рахунком 79:66.