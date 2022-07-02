Грузия обвинила Украину в "недостойном поведении" в финале матча ЧМ-2023 по баскетболу

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В Грузии выразили недовольство подобным поведением Украины, считая, что таким образом над ними "издеваются". Хотя во время матча было видно, как Багатскис объясняет игрокам сборной Украины, как можно реализовать последнюю атаку и увеличить преимущество над соперником.

После финальной сирены украинские и грузинские баскетболисты продолжили спор между собой. Претензии были и к главному тренеру сборной Украины Айнарсу Багатскису, который после игры не пожал руку грузинскому коллеге Илиасу Зуросу.

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"Грустно от того, что произошло, хотя каждый должен одерживать победу и поражение с честью. В этом случае имело место недостойное поведение от тренера сборной Украины. Хотя никаких правил не было нарушено, есть и моральная сторона, неписаное правило. Когда ты побеждаешь с преимуществом, то не берешь минутный перерыв на последних секундах - победа гарантирована, больше нет нужды в дополнительных очках. Это безоговорочное неуважение в спорте, вот, как это называется", — сказал президент федерации баскетбола Грузии Виктор Саникидзе, добавив, что рассчитывает на рассмотрение этого инцидента Дисциплинарным комитетом ФИБА.

Напомним

Сборная Украины по баскетболу победила Грузию в отборе на ЧМ-2023. Матч, проходивший в Риге, завершился победой украинцев со счетом 79:66.