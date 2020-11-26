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Грузія запроваджує локдаун на два місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Грузія з суботи, 28 листопада, і до 31 січня запроваджує жорсткі карантинні обмеження через поширення COVID-19, повідомляє видання “Грузия Online”, передає УНН.

Так, виходити на вулицю у Грузії буде заборонено в період з 21:00 до 05:00. Винятком будуть передноворічний та передріздвяний вечори 31 грудня та 6 січня.

Припинять роботу усі міжміські пасажирські перевезення. Заборона не поширюється лише на таксі. Ресторанам буде дозволено продавати страви лише з собою та на доставку, а спортзали, басейни, художні студії будуть закритими. Також закриють дитсадки та ясла, а школи переходять на дистанційне навчання. Припинять роботу всі непродовольчі ринки та майже всі непродовольчі магазини — крім зооаптек і зоотоварів, побутової хімії та преси.

З 24 грудня до 2 січня обмеження обіцяють послабити. У цей період відкриють ТРЦ й ринки, відновиться робота муніципального транспорту й міжміські перевезення. Після цього знову запустять транспорт лише з 16 січня.

Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов назвав умови для впровадження локдауну в Україні. Зокрема, він повідомив, що про введення “локдауну” українців попередять за 7-10 днів.

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