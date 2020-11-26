Грузия вводит локдаун на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Грузия с субботы, 28 ноября, и до 31 января вводит жесткие карантинные ограничения из-за распространения COVID-19, сообщает издание "Грузия Online", передает УНН.
Так, выходить на улицу в Грузии будет запрещено в период с 21:00 до 05:00. Исключением будут предновогодний и предрождественский вечера 31 декабря и 6 января.
Прекратят работу все междугородние пассажирские перевозки. Запрет не распространяется только на такси. Ресторанам будет разрешено продавать блюда только с собой и на доставку, а спортзалы, бассейны, художественные студии будут закрытыми. Также закроют детсады и ясли, а школы переходят на дистанционное обучение. Прекратят работу все непродовольственные рынки и почти все непродовольственные магазины - кроме зооаптек и зоотоваров, бытовой химии и прессы.
С 24 декабря до 2 января ограничения обещают ослабить. В этот период откроют ТРЦ и рынки, восстановится работа муниципального транспорта и междугородние перевозки. После этого снова запустят транспорт только с 16 января.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условия для внедрения локдауна в Украине. В частности, он сообщил, что о введении локдауна украинцев предупредят за 7-10 дней.