Грузія буде готова прийняти міжнародних туристів з 1 липня

"З 1 липня ми будемо готові прийняти міжнародних і іноземних туристів. З цим моментом збігається відкриття сухопутних і повітряних кордонів відповідно до безпечних коридорів, так як все це буде зроблено, в першу чергу, з пріоритетом захисту здоров'я наших громадян", - зазначила Турнаво.

За її словами, саме з 1 липня розпочнеться поетапне відновлення повітряного сполучення.

Як повідомляв УНН, Польща не буде відкривати школи і дитсадки до 24 травня.