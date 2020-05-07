Грузія буде готова прийняти міжнародних туристів з 1 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. З 15 червня в Грузії буде задіяний внутрішній туризм, а з 1 липня Грузія буде готова прийняти міжнародних туристів. Про це заявила міністр економіки Натія Турнаво на сьогоднішній презентації антикризового плану, передає УНН з посиланням на "Грузія Online".
"З 1 липня ми будемо готові прийняти міжнародних і іноземних туристів. З цим моментом збігається відкриття сухопутних і повітряних кордонів відповідно до безпечних коридорів, так як все це буде зроблено, в першу чергу, з пріоритетом захисту здоров'я наших громадян", - зазначила Турнаво.
За її словами, саме з 1 липня розпочнеться поетапне відновлення повітряного сполучення.
Як повідомляв УНН, Польща не буде відкривати школи і дитсадки до 24 травня.