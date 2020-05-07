Грузия будет готова принять международных туристов с 1 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. С 15 июня в Грузии будет задействован внутренний туризм, а с 1 июля Грузия будет готова принять международных туристов. Об этом заявила министр экономики Натия Турнава на сегодняшней презентации антикризисного плана, передаёт УНН со ссылкой на “Грузия Online”.
"С 1 июля мы будем готовы принять международных и иностранных туристов. С этим моментом совпадает открытие сухопутных и воздушных границ в соответствии с безопасными коридорами, так как все эту будет сделано, в первую очередь, с приоритетом защиты здоровья наших граждан", - отметила Турнава.
По ее словам, именно с 1 июля начнется поэтапное восстановление воздушного сообщения.
Как сообщал УНН, Польша не будет открывать школы и детсады до 24 мая.