Групу осіб судитимуть за підозрою у вимаганні 100 тис дол від посадовця Мінекології

"Офісом Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно групи осіб за фактом вимагання коштів у посадовця Міністерства (ч. 2 ст. 189 КК України)",- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, прикриваючись діяльністю однієї із громадських організацій, діяльність якої спрямована на викриття фактів корупції в органах влади, вимагали та одержали від посадової особи Міністерства екології та природних ресурсів України 100 тис доларів.

"За ці кошти вони мали припинити навмисно організовані ними акції протесту з вимогою звільнити цього посадовця, а також численні звернення до правоохоронних органів щодо розслідування нібито вчинених ним службових злочинів",- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці завершили розслідування щодо осіб, які підозрюються у вимаганні 100 тис. доларів США від посадовця Міністерства екології та природних ресурсів України за припинення акцій протесту, на яких вони вимагали його звільнення.