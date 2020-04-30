Групу осіб судитимуть за підозрою у вимаганні 100 тис дол від посадовця Мінекології
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно групи осіб, яких підозрюють у вимаганні 100 тис. доларів США від посадовця Міністерства екології та природних ресурсів України за припинення акцій протесту, на яких вони вимагали його звільнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"Офісом Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно групи осіб за фактом вимагання коштів у посадовця Міністерства (ч. 2 ст. 189 КК України)",- йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, прикриваючись діяльністю однієї із громадських організацій, діяльність якої спрямована на викриття фактів корупції в органах влади, вимагали та одержали від посадової особи Міністерства екології та природних ресурсів України 100 тис доларів.
"За ці кошти вони мали припинити навмисно організовані ними акції протесту з вимогою звільнити цього посадовця, а також численні звернення до правоохоронних органів щодо розслідування нібито вчинених ним службових злочинів",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, правоохоронці завершили розслідування щодо осіб, які підозрюються у вимаганні 100 тис. доларів США від посадовця Міністерства екології та природних ресурсів України за припинення акцій протесту, на яких вони вимагали його звільнення.