Группу лиц будут судить по подозрению в вымогательстве 100 тыс долл от чиновника Минэкологии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении группы лиц, подозреваемых в вымогательстве 100 тыс. долларов США от чиновника Министерства экологии и природных ресурсов Украины за прекращение акций протеста, на которых они требовали его увольнения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"Офисом Генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении группы лиц по факту вымогательства средств у чиновника Министерства (ч. 2 ст. 189 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что группа лиц, прикрываясь деятельностью одной из общественных организаций, деятельность которой направлена на разоблачение фактов коррупции в органах власти, требовали и получили от должностного лица Министерства экологии и природных ресурсов Украины 100 тыс долларов.
"За эти средства они должны были прекратить намеренно организованные ими акции протеста с требованием уволить этого чиновника, а также многочисленные обращения в правоохранительные органы по расследованию якобы совершенных им служебных преступлений", - отмечается в сообщении.
Напомним, правоохранители завершили расследование в отношении лиц, подозреваемых в вымогательстве 100 тыс. долларов США от чиновника Министерства экологии и природных ресурсов Украины за прекращение акций протеста, на которых они требовали его увольнения.