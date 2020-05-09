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Групі зловмисників, які скоювали крадіжки з товарних потягів, повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Поліція повідомила про підозру групі зловмисників, які скоювали крадіжки з товарних потягів. Слідчо-оперативні дії проводилися співробітниками Управління карного розшуку та слідчого управління ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.

Групі зловмисників, які скоювали крадіжки з товарних потягів, повідомили про підозру

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб протягом 2019 року вчинила ряд крадіжок товарно-матеріальних цінностей з вагонів вантажних потягів. Перевагу зловмисники надавали залізничним запчастинам та приладдю для вагонів.

Загальна сума збитків, завданих підприємствам, склала 600 тисяч гривень.

Уході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські на початку грудня 2019 року затримали учасників угруповання одразу після вчинення ними крадіжки з вагону. Правопорушниками виявилися четверо мешканців Дніпропетровської та Запорізької областей віком від 32 до 43 років.

Ухвалою Київського районного суду відносно вказаних осіб був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Через деякий час правопорушники були звільнені з-під варти у зв'язку із внесенням застави у розмірі 156 тисяч гривень кожним з підозрюваних.

Під час слідчих дій працівники поліції з'ясували, що один із затриманих створив організовану групу, до складу якої увійшли ще 3 особи. Організатор розробив план спільних злочинних дій та розподілив обов'язки між учасниками угруповання.

7 травня поточного року зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 12 років тюремного ув'язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині з товарних потягів вкрали понад 260 тонн вугілля.

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