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Группе злоумышленников, которые совершали кражи из товарных поездов, сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 11639 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Полиция сообщила о подозрении группе злоумышленников, которые совершали кражи из товарных поездов. Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками Управления уголовного розыска и следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

Группе злоумышленников, которые совершали кражи из товарных поездов, сообщили о подозрении

Во время досудебного расследования установлено, что группа лиц в течение 2019 года совершила ряд краж товарно-материальных ценностей из вагонов грузовых поездов. Предпочтение злоумышленники отдавали железнодорожным запчастям и принадлежностям для вагонов.

Общая сумма ущерба, нанесенного предприятиям, составила 600 000 гривен.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий полицейские в начале декабря 2019 задержали участников группировки сразу после совершения ими кражи из вагона. Правонарушителями оказались четверо жителей Днепропетровской и Запорожской областей в возрасте от 32 до 43 лет.

Постановлением Киевского районного суда в отношении указанных лиц была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Через некоторое время преступники были освобождены из-под стражи в связи с внесением залога в размере 156 000 гривен каждым из подозреваемых.

Во время следственных действий работники полиции выяснили, что один из задержанных создал организованную группу, в состав которой вошли 3 человека. Организатор разработал план совместных преступных действий и распределил обязанности между участниками группировки.

7 мая злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепропетровской области из товарных поездов украли более 260 тонн угля.

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