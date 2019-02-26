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Група злочинців крала дизельне паливо з потягів

Група злочинців крала дизельне паливо з потягів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Черкаській області викрили групу осіб, яка викрадала дизельне паливо з потягів. Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури, передає УНН.

"Прокуратурою Черкаської області здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, розпочатому за фактом таємного викрадення дизельного пального з потягів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 24 лютого було викрито 3 осіб, жителів Смілянського району, які упродовж тривалого часу викрадали пальне з потягів, що належать АТ "Укрзалізниця".

"У рамках проведення досудового розслідування в указаному кримінальному провадженні правоохоронцями проведено низку обшуків, за результатами яких вилучено близько 5 тонн дизельного палива, шланги, заправочний пістолет, двигуни, грошові кошти", - зазначили у прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, СБУ викрила та блокувала діяльність організованого угруповання, учасники якого розкрадали нафтопродукти акціонерного товариства "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України".

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