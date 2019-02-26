Группа преступников воровала дизельное топливо из поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Черкасской области разоблачили группу лиц, которая похищала дизельное топливо из поездов. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, передает УНН.
"Прокуратурой Черкасской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту тайного похищения дизельного топлива из поездов по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 24 февраля разоблачили 3 человек, жителей Смоленского района, которые на протяжении длительного времени похищали топливо из поездов, принадлежащих АО "Укрзализныця".
"В рамках проведения досудебного расследования в указанном уголовном производстве правоохранителями проведен ряд обысков, по результатам которых изъято около 5 тонн дизельного топлива, шланги, заправочный пистолет, двигатели, денежные средства", - отметили в прокуратуре.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, СБУ разоблачила и блокировала деятельность организованной группировки, участники которой разворовывали нефтепродукты акционерного общества "Укргаздобыча" НАК "Нафтогаз Украины".