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Група міністрів запропонує Борису Джонсону піти у відставку - ВВС

Група міністрів запропонує Борису Джонсону піти у відставку - ВВС

Київ • УНН

 • 139541 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Група членів британського кабінету міністрів запропонує прем'єр-міністрові Борису Джонсону піти у відставку. Про це в середу повідомило ВВС, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, Борис Джонсон заявив, що не коментуватиме цю інформацію.

Додамо

Раніше шість міністрів покинули уряд Бориса Джонсона.

Так, менш ніж за добу свої посади залишили низка міністрів: голова мінфіну Ріші Сунак, міністр охорони здоров'я Саджід Джавід, міністр у справах дітей та сім'ї Вілл Квінс, міністр у справах шкіл Робін Волкер та інші.

Як зазначають ЗМІ, головна претензія не до результатів роботи чи курсу Консервативної партії, головна претензія особисто до прем'єра. Соратники не просто сумніваються в його порядності та чесності – це перевірена часом проблема Джонсона. Вони втрачають надію на те, що він колись виправиться.

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