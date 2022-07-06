Група міністрів запропонує Борису Джонсону піти у відставку - ВВС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Група членів британського кабінету міністрів запропонує прем'єр-міністрові Борису Джонсону піти у відставку. Про це в середу повідомило ВВС, пише УНН.
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Як повідомляється, Борис Джонсон заявив, що не коментуватиме цю інформацію.
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Раніше шість міністрів покинули уряд Бориса Джонсона.
Так, менш ніж за добу свої посади залишили низка міністрів: голова мінфіну Ріші Сунак, міністр охорони здоров'я Саджід Джавід, міністр у справах дітей та сім'ї Вілл Квінс, міністр у справах шкіл Робін Волкер та інші.
Як зазначають ЗМІ, головна претензія не до результатів роботи чи курсу Консервативної партії, головна претензія особисто до прем'єра. Соратники не просто сумніваються в його порядності та чесності – це перевірена часом проблема Джонсона. Вони втрачають надію на те, що він колись виправиться.