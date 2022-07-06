Группа министров предложит Борису Джонсону уйти в отставку – BBC

Детали

Как сообщается, Борис Джонсон заявил, что не будет комментировать эту информацию.

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Ранее шесть министров покинули правительство Бориса Джонсона.

Так, менее чем за сутки свои должности покинули ряд министров: глава минфина Риши Сунак, министр здравоохранения Саджид Джавид, министр по делам детей и семьи Уилл Квинс, министр по делам школ Робин Волкер и другие.

Как отмечают СМИ, главная претензия не к результатам работы или курсу Консервативной партии, главная претензия лично к премьеру. Соратники не просто сомневаются в его порядочности и честности - это проверенная временем проблема Джонсона. Они теряют надежду на то, что он когда-нибудь исправится.