Группа министров предложит Борису Джонсону уйти в отставку – BBC
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Группа членов британского кабинета министров предложит премьер-министру Борису Джонсону уйти в отставку. Об этом в среду сообщило BBC, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, Борис Джонсон заявил, что не будет комментировать эту информацию.
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Ранее шесть министров покинули правительство Бориса Джонсона.
Так, менее чем за сутки свои должности покинули ряд министров: глава минфина Риши Сунак, министр здравоохранения Саджид Джавид, министр по делам детей и семьи Уилл Квинс, министр по делам школ Робин Волкер и другие.
Как отмечают СМИ, главная претензия не к результатам работы или курсу Консервативной партии, главная претензия лично к премьеру. Соратники не просто сомневаются в его порядочности и честности - это проверенная временем проблема Джонсона. Они теряют надежду на то, что он когда-нибудь исправится.