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Група авіафахівців незаконно надавала допомогу з ремонту військової техніки за кордоном - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Києві контррозвідники Служби безпеки України викрили сімох фахівців вітчизняного оборонно-промислового комплексу на незаконному наданні послуг з ремонту військової техніки закордоном. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

“Оперативники спецслужби встановили, що власник столичної комерційної структури та бізнесу за межами України організував протиправний механізм з обслуговування іноземних повітряних суден. Від імені своєї закордонної фірми зловмисник уклав договір з посадовцями військово-повітряних сил однієї з африканських країн на проведення ремонту та техобслуговування військово-транспортних літаків”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у СБУ, до виконання нелегальних робіт було залучено діючих та колишніх фахівців одного з вітчизняних державних підприємств. Для виїзду за кордон вони оформили відпустки за власний рахунок та прибули до іноземної країни для ремонту повітряних суден без відповідного дозволу Державної служби експортного контролю.

Співробітники СБУ затримали сімох “заробітчан” у зоні митного контролю міжнародного аеропорту “Бориспіль” після повернення до України. Під час огляду багажу та ручної поклажі фігурантів справи правоохоронці виявили технічну документацію для обслуговування літаків та зарубіжні контракти на проведення ремонту військової техніки. Також виявлено запрошення, на підставі яких були оформлені візи, фото- і відеоматеріали відзняті під час виконання ремонтних робіт на іноземній базі військово-повітряних сил та гроші. Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину. У межах розпочатого слідчими СБУ кримінального провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, у Києві викрито злочинну схему службових осіб авіакомпанії МАУ, які заволоділи грошовими коштами аеропорту “Бориспіль” в розмірі понад 10 млн грн.

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