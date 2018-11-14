Группа авиаспециалистов незаконно оказывала помощь по ремонту военной техники за рубежом - СБУ

“Оперативники спецслужбы установили, что владелец столичной коммерческой структуры и бизнеса за пределами Украины организовал противоправный механизм по обслуживанию иностранных воздушных судов. От имени своей зарубежной фирмы злоумышленник заключил договор с должностными лицами военно-воздушных сил одной из африканских стран на проведение ремонта и техобслуживания военно-транспортных самолетов”, — говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, к выполнению нелегальных работ были привлечены действующие и бывшие специалисты одного из отечественных государственных предприятий. Для выезда за границу они оформили отпуск за свой счет и прибыли в иностранную страну для ремонта воздушных судов без соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля.

Сотрудники СБУ задержали семерых “заробитчан” в зоне таможенного контроля международного аэропорта “Борисполь” после возвращения в Украину. Во время досмотра багажа и ручной клади фигурантов дела правоохранители обнаружили техническую документацию для обслуживания самолетов и зарубежные контракты на проведение ремонта военной техники. Также обнаружено приглашение, на основании которых были оформлены визы, фото- и видеоматериалы отснятые во время выполнения ремонтных работ на иностранном базе военно-воздушных сил и деньги. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления. В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства по ч. 1 ст. 333 (нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в Киеве разоблачены преступную схему должностных лиц авиакомпании МАУ, которые завладели денежными средствами аэропорта “Борисполь” в размере более 10 млн грн.