Грози по Україні і мокрий сніг у Карпатах: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. По Україні сьогодні очікується дощова погода, подекуди грози, у Карпатах - дощ і мокрий сніг, місцями по країні - вітряно. Однак, удень має бути тепло - до 21 градуса тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 6 травня по країні очікується мінлива хмарність. В Україні, крім південно-східної частини, невеликі, місцями помірні дощі (вночі на високогір'ї Карпат з мокрим снігом), подекуди грози.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, на заході та півночі країни місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 6-11°; вдень 16-21°, у західних та північних областях 12-17°; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.
Погода у Києві та області
6 травня по Києву мінлива хмарність і невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 14-16°.
У Київській області також мінлива хмарність та невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 12-17°.
Додамо, квітень у Києві був холоднішим за норму.