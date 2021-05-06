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Грози по Україні і мокрий сніг у Карпатах: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. По Україні сьогодні очікується дощова погода, подекуди грози, у Карпатах - дощ і мокрий сніг, місцями по країні - вітряно. Однак, удень має бути тепло - до 21 градуса тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 6 травня по країні очікується мінлива хмарність. В Україні, крім південно-східної частини, невеликі, місцями помірні дощі (вночі на високогір'ї Карпат з мокрим снігом), подекуди грози.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, на заході та півночі країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°; вдень 16-21°, у західних та північних областях 12-17°; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

Погода у Києві та області

6 травня по Києву мінлива хмарність і невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 14-16°.

У Київській області також мінлива хмарність та невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 12-17°.

Додамо, квітень у Києві був холоднішим за норму.

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