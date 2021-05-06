Грозы по Украине и мокрый снег в Карпатах: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. По Украине сегодня ожидается дождливая погода, местами грозы, в Карпатах - дождь и мокрый снег, местами по стране - ветрено. Однако, днем должно быть тепло - до 21 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 6 мая по стране ожидается переменная облачность. В Украине, кроме юго-восточной части, небольшие, местами умеренные дожди (ночью на высокогорье Карпат с мокрым снегом), местами грозы.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, на западе и севере страны местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 6-11°; днем 16-21°, в западных и северных областях 12-17°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 2-7° тепла.
Погода в Киеве и области
6 мая по Киеву переменная облачность и небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 14-16°.
В Киевской области также переменная облачность и небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 12-17°.
Добавим, апрель в Киеве был холоднее нормы.