Грози і до 22° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В Україні сьогодні дощитиме, очікуються грози, вдень температура сягатиме 22 градусів вище нуля. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"5 травня в Україні вночі місцями невеликі дощі; вдень помірні короткочасні дощі, крім західних областей, грози, у східних, Сумській та Запорізькій областях подекуди град та шквали 15-20 м/с", - повідомили синоптики.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-13°, у західних областях 4-9° тепла; вдень 14-19°, на півдні та сході країни до 22°.
Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.